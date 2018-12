Leider in tweede amateur maakt het STVV knap lastig Filip Kevers

05 december 2018

22u24 1 STVV STV STV 3 einde 2 MAN MAN KFC Mandel United Beker van België Na winst tegen Antwerp en drie dagen voor de clash met Standard was het voor STVV zaak om in de beker Mandel United te elimineren. Dat deed het, maar niet zonder moeite en pas in de slotminuten.

Marc Brys en zijn manschappen waren op hun hoede voor Mandel United. De fusieclub uit Izegem, leider in tweede klasse amateurs, had in de vorige ronde immers eersteklasser Waasland-Beveren een koude douche (red. 1-2) bezorgd. Zo’n scenario wilden de Truienaars ten alle prijzen voorkomen. Kwestie van in de positieve flow te blijven en verder op te rukken richting bekerfinale. Want laat het duidelijk zijn. Ook die is een doel voor de hongerige kanaries. Kotysch, De Petter en Boli kwamen in de plaats van Teixeira en Asamoah, die beiden rust kregen, en De Sart, die op de bank mocht plaats nemen. Van een studieronde was alleszins geen sprake. STVV liet de bal het werk doen en de bezoekers geraakten niet over de middenlijn. Maar dat nam niet weg dat ze goed stonden en geen krimp gaven. In die mate zelfs dat de kanaries die hele eerste helft geen kans bij elkaar speelden. De grootste kans was nog voor de bezoekers via Coppin. Maar die schoot overhaast voorlangs. Zo bleef het 0-0 tot aan de rust.

Brys moet een ander scenario in gedachten gehad hebben. Hij liet meteen De Sart opdraven in plaats van De Petter. Het spelbeeld veranderde nauwelijks. De thuisploeg probeerde wel, maar ze vond geen gaatje in de bezoekende verdediging. Dan maar de druk op de bal wat opvoeren, moeten de kanaries gedacht hebben. En die aanpak rendeerde meteen. Kamada speelde zichzelf mooi vrij op rechts en bediende voor doel De Norre die van dichtbij binnen tikte. Wie dacht dat de Kanaries nu op hun elan doorgingen, kwam snel bedrogen uit. Het oude stramien keerde snel weer terug. STVV dat probeerde, maar Mandel dat makkelijk opving en af en toe probeerde uit te breken. Oersaai was het. Tot Acolatse in de zestien aan Pyck ging hangen. Van Damme legde de bal op de stip en De Oliveira liet Steppe kansloos. 1-1 zowaar. Acolatse maakte echter meteen zijn foutje goed. Hij knalde van ver op doel, doelman Laleman loste, en Boli was er als de kippen bij om de rebound (in buitenspel?) binnen te tikken. STVV was nu los. Kamada dikte nog aan tot 3-1. Maar Mandel zette zijn goede prestatie nog kracht bij door in de slotminuut via Pyck tot 3-2 te milderen. STVV met veel moeite naar de kwartfinale.