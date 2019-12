Kwartfinale tussen Anderlecht en Club Brugge op donderdag 19 december, Standard en Antwerp spelen dag eerder DMM

06 december 2019

11u21 38 Croky Cup De kwartfinales van de beker van België zijn gekend en daar zit één absolute topaffiche bij. Anderlecht en Club Brugge kijken elkaar in de ogen in een heruitgave van de finale van 2015. Verder springt ook het duel tussen Standard en Antwerp in het oog.

De beker mag dan de kortste weg naar Europa zijn, het staat nu al vast dat het zeker niet de gemakkelijkste weg wordt. Paars-wit kijkt in de kwartfinales immers Club Brugge in de ogen. De recordkampioen heeft het thuisvoordeel, maar het wordt in elk geval een flinke klus om door te stoten naar de halve finales. De kraker wordt op donderdag 19 december gespeeld, om 20u45.

Nog in de kwartfinales komen Standard en Antwerp tegen elkaar uit (woensdag 18 december om 20u45). Ook dat is een beladen duel met heel wat oude bekenden. Bij Antwerp hebben onder meer coach Bölöni, Mbokani, Defour en Arslanagic een verleden bij de Rouches. Union - de enige overgebleven ploeg uit 1B - neemt het op tegen Kortrijk (woensdag 18 december om 20u). Zulte Waregem ontvangt Charleroi, zij trappen op dinsdag 17 december om 20u45 de kwartfinales op gang.

De affiches

Dinsdag 17 december, 20u45

Zulte Waregem - Charleroi

Woensdag 18 december, 20u

Union - KV Kortrijk

Woensdag 18 december, 20u45

Standard - Antwerp

Donderdag 19 december, 20u45

Anderlecht - Club Brugge