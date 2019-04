KVM-coach Wouter Vrancken: “Wij willen de beker winnen, AA Gent moét winnen”



Axel Brisart

30 april 2019

16u09 0 Beker van België “Dit kan het hoogtepunt in mijn carrière worden.” KV Mechelen-aanvoerder Seth De Witte (31) is kaar voor de bekerfinale van morgen tegen AA Gent. Coach Wouter Vrancken gelooft in de winstkansen van zijn team: “We hebben Gent goed bestudeerd en weten waar hun zwaktes liggen.”

Een glunderende Wouter Vrancken vanmiddag op de persconferentie in het Koning Boudewijnstadion. Na een volledige maand aan bekervoorbereiding is het morgen eindelijk zover. “Het is super om hier te staan na zo’n ongelooflijk seizoen. Dit is een dankbare kers op de taart”, glimlachte hij. Voor KV Mechelen zou een tekort aan matchritme wel een probleem kunnen vormen. “Ach, wij zijn klaar voor de finale”, zegt Vrancken. “We hebben Gent goed bestudeerd en weten waar hun zwaktes liggen, daarop zullen we proberen inspelen. Wat ik onthoud van de wedstrijden van Gent in play-off 1? Dat ze vaak niet beloond zijn voor wat ze op het veld gebracht hebben. Het is een sterke ploeg, hoor. De druk ligt bij hen - het is afwachten hoe ze daar mee omgaan. Of wij dan geen druk voelen? Kijk, wij willen de Beker van België winnen, AA Gent moét winnen. Ons grote doel, de titel in 1B, is al bereikt. Deze wedstrijd kan ons seizoen nóg mooier maken, maar niet meer kraken. Maar voor alle duidelijkheid: wij zijn morgen alleen maar tevreden met de bekerwinst.”

Ook de extra-sportieve gebeurtenissen van de voorbije weken kwamen tijdens de persconferentie aan bod. “Op 10 oktober is die bom losgebarsten, sindsdien hebben wij constant onder die omstandigheden gepresteerd. Dat is nu niet anders”, aldus Vrancken. “Mijn spelers hebben geen vat op wat er gebeurt en ze moeten focussen op het sportieve. Verder hebben we vertrouwen in de club. De groep is mentaal sterk. We hebben een volwassen groep die goed aan elkaar hangt.”

Kippenvelgevoel

Een van die spelers uit die spelersgroep is kapitein Seth De Witte. Het boegbeeld van KV Mechelen is intussen al aan zijn negende seizoen bezig bij de club. “Bekerwinst zou een hoogtepunt zijn in mijn carrière”, zei hij. “Hoe het is om hier te staan op de Heizel? Ik heb een wow-gevoel, een kippenvelgevoel. Het is waanzin. We hebben goed getraind en leven ontspannen toe naar de finale. Ik verwacht dat onze 21.000 supporters zeker iets in petto hebben, we zullen hen nodig hebben. Er zal ongetwijfeld een fantastische sfeer hangen.”