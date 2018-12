KVM-coach Vrancken ruikt de Heizel: “Chapeau voor deze groep” Eddy Soetaert

19 december 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Beker van België "Ik ben fier op deze groep", zei Wouter Vrancken nadat hij samen met zijn manschappen het enthousiaste publiek had gegroet. Na vier maanden is hij al de lieveling van heel Malinwa. Straks nog promoveren en de Heizel halen en hij staat voor altijd in het rijtje van Grote Trainers van KV Mechelen. Op zijn 39.

“Dat doelpunt in de eerste minuut, daar droom je natuurlijk van", gaf de Malinwa-coach graag toe. "Beter kun je niet beginnen. Na die goal lieten we ons een kwartiertje wegdrukken, gaven te veel ruimte op de flank, maar ondertussen hadden we met wat meer efficiëntie de voorsprong al vroeger kunnen vergroten. De 2-0-ruststand gaf nog geen zekerheid. We hebben vooral die infiltraties op de flank bijgesteld."

De rest was één brok euforie in de supportersvakken. "Chapeau voor de groep, zoals ze ervoor zijn gegaan. Zo'n kerel als Cocalic die al enige tijd niet meer speelde, bleek enorm nuttig. En de wissels zorgden voor een extra push. De Camargo die scoorde met zijn ervaring meteen de 3-0 van de zekerheid.” Hoe het nu verder moet? Nikola Storm verwoordde het vanuit de spelersgroep: "Dit toont dat we klaar zijn om te promoveren. En hopelijk halen we daarnaast ook nog de finale." Wouter Vrancken bleef net iets rustiger, maar zal beide doelen nu ongetwijfeld ook wel stellen.