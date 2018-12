KV Oostende geef twee keer voorsprong weg tegen tien man, maar ontsnapt uiteindelijk aan afgang in strafschoppenreeks Tomas Taecke

05 december 2018

22u50 1 Excel Moeskroen MOU MOU 3 einde 3 KVO KVO KV Oostende Beker van België ‘t Ging niet vanzelf, maar KV Oostende heeft zich toch gekwalificeerd voor de kwartfinales. Twee keer gaf de kustploeg een voorsprong uit handen tegen tien man, vooraleer strafschoppen redding brachten.

Twee veredelde B-ploegen en enkele honderden supporters: de omstandigheden beloofden niet veel goeds op Le Canonnier. De vijftien nieuwkomers in de basisploegen van Moeskroen en KV Oostende gaven de aanwezigen ongelijk. Hoogtepunt van de eerste helft was een zondagsschot van Boya, uitblinker in de beginfase. De middenvelder poeierde de bal vanop grote afstand in de bovenhoek, KVO moest meteen achtervolgen. Het niveau was bedroevend, toch toonde de B-ploeg van Moeskroen zich iets sterker dan de invallers van Verheyen. In de slotfase van de eerste helft kwam Oostende toch op gelijke hoogte: de voorzet van Bataille was op maat, opnieuw Boonen trapte net als zaterdag in Waregem zijn ploeg uit de nesten. Tussendoor had de vinnige Sarmiento na licht contact met Dutoit mogelijk een penalty verdiend.

Na de rust volgde snel een nieuwe opsteker voor KVO. De doorgebroken Guri werd door Diedhiou onderuit gehaald, de verdediger kon net als in het competitieduel op speeldag 1 als eerste gaan douchen. Nu zou het wel loslopen, dacht men bij KVO, maar het was Moeskroen dat ondanks de numerieke minderheid aanvankelijk de bovenhand nam. Als KVO dan al eens kon dreigen, was het via uitblinker Boonen. Echte kansen bleven uit, Verheyen hoopte daar met de inbreng van Coopman en Canesin in het slotkwartier verandering in te brengen. Tien minuten voor tijd lukte dat. Canesin vond het hoofd van de vrijstaande Guri, die de bal kinderlijk eenvoudig voorbij Werner kon koppen. De vreugde om de voorsprong duurde nog geen minuut. Aan de overkant zorgde Mbombo - ook al met het hoofd - meteen voor de gelijkmaker. In de slotfase ging het vlot over een weer. Mede door een onbegrijpelijke misser van miskoop Guri moesten verlengingen de match beslissen.

In die verlengingen kopte vierde wissel Zivkovic al snel van dichtbij naast. Zijn tweede kans was wel raak: Coopman gaf goed mee, Zivkovic trapte mooi onder Werner door. Dat was het dan, dachten beide ploegen lange tijd. De kwalificatie voor Oostende leek binnen, maar niets was minder waar. In de laatste minuut van de tweede verlenging krulde Leye, 120 minuten niet gezien, een vrijschop in de bovenhoek. Strafschoppen dus. Daarin miste Zivkovic, maar ook Benson en Chibani, waardoor Oostende aan een blamage ontsnapte en naar de kwartfinales mocht.

Meer over KVO

sport

sportdiscipline

voetbal

Oostende

Guri

Zivkovic

Boonen