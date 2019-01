KV Mechelen en tienkoppig Union komen in heenmatch halve finale Croky Cup niet tot scoren, alles nog open voor return FDZ en XC

23 januari 2019

22u39 0 KV Mechelen KVM KVM 0 einde 0 USG USG Union Beker van België KV Mechelen en Union hebben in de heenmatch van de halve finale van de Croky Cup 0-0 gelijkgespeeld. Union-kapitein Peyre liep vroeg in de tweede helft tegen een rode kaart aan, Tau zag dan weer twee doelpunten voor rust afgekeurd worden. Volgende week dinsdag staat de terugwedstrijd op het programma.

“Bekerhelden worden nooit vergeten.” Met daaronder een tifo met de beeltenissen van zij die de beker wonnen voor KV Mechelen in 1987.

Nieuwe tribunes of niet, Achter de Kazerne ademt nog steeds voetbal. Zoals de Rolling Stones na 57 jaar nog altijd muziek ademen. Uitstekende sfeer - 14.002 fans vanavond.

De verwachtingen waren hooggespannen bij Malinwa. Na een slechte start in de competitie wonnen ze de eerste periode en zijn ze in de tweede gedeeld koploper met Beerschot-Wilrijk. So far, so good. Helemaal op schema.

Komt daarbij dat ze in de halve finale van de beker staan. In de vorige rondes te sterk voor Antwerp, Lokeren en Kortrijk. Dromen van de Heizel. Maar dan moet KV Mechelen eerst voorbij Union. De Brusselaars schakelden eerder Anderlecht en Racing Genk uit én ze worden aanzien als één van de beste ploegen in 1B.

Dat toonden ze ook in de eerste helft. Stevig, viriel, goed georganiseerd. Bovendien kregen ze de beste mogelijkheden. Verrips bracht redding op een schot van Selemani in de eerste minuut, Niakaté trapte over na een leuke actie in de zestienmeter én er werden twee doelpunten van Tau afgekeurd voor buitenspel. Op het randje - KV Mechelen kwam goed weg. De thuisploeg voetbalde te nerveus, te krampachtig. Onzuiver in de passing, veel misverstanden, vervelende fouten. Pas vijf minuten voor de rust kregen ze hun eerste kans. De Camargo kopte in de handen van Kristiansen. Even later mikte Kaya een vrije trap net naast. Malinwa ontgoochelde.

Maar dan besloot Thibaut Peyre de thuisploeg te helpen. In het begin van de tweede helft beging hij zijn tweede domme fout van de avond. De Union-aanvoerder - nochtans ervaren genoeg - kreeg zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Van Driessche. De bezoekers nog vijfenveertig minuten met tien man. Alle hens aan dek.

KV Mechelen verhoogde de druk. Plots liep het wel, Schoofs schoot voorlangs. Storm kreeg meteen daarna de beste kans van de avond. Hij trapte op Kristiansen nadat De Camargo hem met een geniaal hakje alleen voor de doelman had gezet. Niet koelbloedig genoeg. Ook Tainmont werd vrijgespeeld in de zestienmeter, opnieuw lag Kristiansen in de weg.

De tijd begon te dringen voor Malinwa. De minuten tikten weg. Union speelde het slim - zij haalden keer op keer het ritme uit de wedstrijd. Het eeuwige getreuzel bij elke stilliggende bal. Tot frustratie van heel KV Mechelen. Zij voetbalden geen kans meer bij mekaar. Het ontbrak hen aan creativiteit, aan die laatste pass. Een paar hete standjes voor het doel van Kristiansen, meer niet. De teleurstelling na het laatste fluitsignaal was groot Achter de Kazerne. De Heizeldroom blijft echter intact. Bij de spelers, bij de fans.

Volgende week wacht de terugwedstrijd in het Dudenpark - die is nu al uitverkocht. Bij Malinwa trekken ze zich op dat ze dit seizoen nog niet verloren hebben tegen Union.