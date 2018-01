KV Kortrijk verslaat RC Genk op erbarmelijk veld in slot en zakt met bonus af naar Limburg

Een spektakelrijke eerste helft, een véél mindere tweede. Een efficiënt Racing Genk leek lange tijd een zeer degelijke 2-2-uitgangsposititie te behalen op het erbarmelijke veld van KV Kortrijk, maar in het slot knalde Rougeaux de 'Kerels' alsnog naar een 3-2-bonus. De return in de Luminus Arena belooft spanning.



Het mocht een klein mirakel genoemd worden dat er in West-Vlaanderen na 45 minuten 2-2 op het bord stond. Kortrijk was heer en meester, maar bleek vooral inefficiënt. Genk klom na 17 minuten op 0-1, tegen de gang van het spel in weliswaar, na een intikker van Ingvartsen. Meteen prijs bij de eerste kans. Maar Kortrijk kreeg al snel wat het verdiende. Ajagun (met een harde streep) en Azouni (in de herneming) bogen de scheve situatie hélemaal om: 2-1 na 35 minuten voetballen. "Wij willen bloed, zweet en tranen!", klonk het bij de 550 meegereisde Genk-fans. Zij zagen hoe hun team geen poot aan de grond kreeg. Het slotakkoord moest dan echter nog komen. Wanneer de 3-1 in de lucht hing, scoorde oudgediende Thomas Buffel de 2-2. Koude douche voor KVK in de slotseconden. 't Was eigenlijk niet te geloven.



Dan had de tweede periode een pak minder in petto. Clement stuurde bij tijdens de rust en de Genkse organisatie stond dan ook beter. Zelf dreigen zat er amper in, al had Colley na 53 minuten de 2-3 zomaar kunnen binnenknikken. Vervolgens viel er amper nog iets te beleven qua doelgevaar. Maar het venijn zat hem in de staart. Wanneer niemand het nog verwachtte, minuut 87 noteren we, trapte Rougeaux KV Kortrijk alsnog naar 3-2. Verdiende zege voor KV Kortrijk na een vooral erg sterke eerste helft.