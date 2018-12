KV Kortrijk klopt Essevee in West-Vlaamse derby en pakt ticket kwartfinales Croky Cup Jonas Van De Veire en Glenn Van Snick

04 december 2018

22u22 0 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Beker van België Yves keeps it simple. Eén doelpuntje meer dan de tegenstander in zijn eerste drie duels voor Kortrijk: genoeg voor zes op zes en de kwartfinales van de beker.

Een tip: ga niet kaarten met Francky Dury. Weinig coaches die zo’n pokerface kunnen opzetten. Drie dagen nadat hij met uitgestreken gezicht vertelde dat de beker bijzaak is, wisselde hij zijn ploeg slechts op... twee plaatsen. Het was er één te veel - Henrik Bjørdal wrong elke aanval de nek om.

Bij Kortrijk schuwt Yves Vanderhaeghe dan weer de ‘high stakes’ niet. Exact een jaar geleden sneuvelde hij nog in het Guldensporenstadion door te veel wissels. Het was een wonde die in de Ghelamco Arena nooit meer zou helen. Vanavond zette de West-Vlaming met Kaminski, Chevalier en Stojanovic wéér enkele sterkhouders op de bank. Je moet het Vanderhaeghe nageven: hij heeft lef. Gelukkig voor hem kozen de ‘odds’ dit keer zijn kant. Na vijf minuten miste wit konijn Batsula compleet zijn interceptie, maar De Pauw vergat die fout af te straffen. Het toeval wou dat diezelfde Oekraïner Kortrijk net voor rust op voorsprong bracht. Met een staalhard schot in de linkerhoek zorgde hij voor een zeldzaam hoogtepunt in de eerste helft.

De tijd om te bluffen was voorbij voor Dury. Die bracht na de pauze meteen Bongonda en Sylla in de plaats van Buffel en Bjørdal. Geen wonder dat de Noor het nooit verder dan de beloften van Brighton & Hove Albion schopte. Het bracht weinig beterschap. Integendeel. Essevee slaagde er op geen enkel moment in om de stevige organisatie van Vanderhaeghe te ontmantelen. Daarvoor lag het aantal foute passes te hoog, de creativiteit veel te laag. Waar was al dat goede van de voorbije weken plots heen? De thuisploeg liet zelfs na om Zulte Waregem helemaal dood te maken. Onder impuls van een sterke Avenatti - ondanks zijn 1m96 prima met de voeten - kreeg Kortrijk mogelijkheden op de 2-0. Zo vergat Ajagun door zijn oogkleppen om slecht verdedigen van Heylen af te straffen.

Zulke kansen moet je Teddy Chevalier niet geven. Vijf minuten nadat hij inviel in zijn match van het jaar was de Fransman al goed voor een goal en een assist, maar beide keren ging de vlag van de lijnrechter de lucht in. You win some, you lose some. Maar Zulte Waregem heeft dubbel verloren. Dury koos zonder resultaat voor zijn beste ploeg en staat zaterdag voor een belangrijke verplaatsing naar Moeskroen. De man met beste pokerface wint niet altijd.