Kompany over lang proces en nieuwe blessure: “Signaal geven dat ook ik bereid ben risico’s te nemen” DMM/GVS

26 september 2019

07u27 0 Croky Cup “Ik wist was dit proces zo lang zou duren. Wat we doen staat haaks op de filosofie van vorige jaren.” Vincent Kompany was opgelucht na de kwalificatie in de Croky Cup. De nieuwe blessure deerde hem minder. “Ik moest het signaal geven dat ook ik bereid ben om risico’s te nemen.”

We hebben het gecheckt. Van 17 augustus was het geleden. Toen na de 4-2-nederlaag op Kortrijk. Na de bekerkwalificatie op Beerschot nam Vincent Kompany eindelijk nog eens het woord. “Ik ben opgelucht voor de jongens”, vertelde hij. “We hebben ons in de match moeten knokken. Deze competitie is belangrijk, de jongens kunnen hopelijk vertrouwen halen uit deze zege.” Nadien ging het ook over het lange proces, zijn blessure - “ik moest dit risico nemen - en het debuut van Roofe.

Over het proces: “Had verwacht dat dit zolang ging duren”

“We proberen een filosofie te brengen die haaks op die van de voorbije jaren staat. Hoe dan ook gaan we die verderzetten. Geen compromis. Maar het vergt tijd en veel energie. Ik had toch wel verwacht dat het zo lang zou duren. Vandaar mijn rust.”

Over zijn blessure: “Moest in deze match het risico nemen”

“Ik kon vandaag de jongens niet voor leeuwen smijten. Ik moest het signaal geven dat ook ik bereid ben een risico te nemen in een match die voor ons belangrijk was. Ik kan tegen een stoot en ik zal er niet minder van worden.”

Over het debuut van Roofe: “Hij heeft die vinnigheid”

“We zijn blij dat Roofe negentig minuten kon spelen. Hij zoekt naar die momenten in de zestienemter, maar er lag 0,0 druk op hem. Hij kende geen voorbereiding.”