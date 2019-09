Kompany blijft geloven in het proces: “Ik was zo kwaad na Brugge, we moesten knokken en risico’s nemen” DMM

26 september 2019

00u07

Na 24 minuten ging de hand opnieuw naar de rechterdij. Al durven we te vermoeden dat de opluchting om de kwalificatie groter was dan de zorgen om zijn blessure. Vincent Kompany sprak zowaar nog eens. "Laat elke ploeg zijn wie ze willen zijn, wij willen voetballen zoals het bij Anderlecht past."

We hebben het gecheckt. Van 17 augustus was het geleden. Toen na de 4-2-nederlaag op Kortrijk. Na de bekerkwalificatie op Beerschot nam Vincent Kompany eindelijk nog eens het woord. Dat het knokken was, zei de Rode Duivel bij Sporza. “Dat wisten we op voorhand. Beerschot heeft een trainer die voor knokken staat. Deze wedstrijd vertelt eigenlijk het verhaal van ons seizoensbegin”, zei Kompany.

“We begonnen goed aan de wedstrijd. We kwamen in de juiste posities en ons plan dat we hadden voorbereid werkte. Maar dan worden we gepakt op dingen die we er absoluut uit moeten krijgen.” Kompany gebruikte de tweede tegengoal van Beerschot als voorbeeld. Loris Brogno profiteerde van onoordeelkundig uitverdedigen om verlengingen af te dwingen. “We kunnen de bal ver wegkoppen, maar om een of andere reden glijdt hij weg op iemands hoofd. De bal is niet ver genoeg weg en dan worden we gepakt in de rug. Boem en goal.”

Dat was het negatieve volgens Kompany. De speler-manager zag naar eigen zeggen ook positieve dingen. “We hebben weer ons voetbal gespeeld. Ik was kwaad na de wedstrijd tegen Brugge. Ik sta niet voor het voetbal dat we daar hebben gespeeld. Ik had liever 5-0 verloren en gevoetbald op de manier die men bij Anderlecht verwacht. Daarom wou ik vandaag een risico nemen. Sommige jongens moésten spelen. We konden na de prestatie op Brugge niet even gemakkelijk naar hier komen.”

“Onze ploeg is verre van perfect en ons werk is nog lang niet compleet. Op dit moment moeten we twee keer zo hard werken. We hebben geknokt en tenminste ons voetbal getoond. Laat elke ploeg zijn die ze willen zijn. Wij willen voetballen zoals het bij Anderlecht past. We bouwen een toekomstverhaal en dat staat en valt bij hoe we voetballen. Het resultaat is iets extra dat we erin moeten krijgen.”

Tot slot nog een update over zijn blessure. Kompany denkt dat het al bij al meevalt. Na vier weken revalideren stond hij vandaag eindelijk weer op het veld. Ook al was het dan maar 24 minuten. “Ik haat het om de jongens op een moeilijk moment alleen voor de leeuwen te gooien. Daarom wou ook ik vandaag een risico nemen. Ik voelde me de voorbije dagen goed op training. Helaas is terugkeren na een blessure altijd moeilijk.”