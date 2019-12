Knokpartij op Sclessin krijgt mogelijk nog staartje MVS

Het massale tumult na afloop van Standard-Antwerp krijgt mogelijk nog een staartje. Dat Kevin Mirallas – die door een tv-interview later dan zijn ploegmaats de catacomben weer inging – aangevallen zou zijn door Standard-spelers, konden scheidsrechter Erik Lambrechts en zijn team – op dat moment al in hun kleedkamer – weliswaar niet opmerken, helemaal van de baan is het incident mogelijk niet. Er was immers op de wedstrijd ook een zogenaamde ‘match delegate’. Dat is een afgevaardigde van de Pro League die in een officieel rapport bericht over eventuele wedstrijdincidenten op en naast het veld. Dat verslag kan mogelijk nog leiden naar een klacht. Op Sclessin was die ‘match delegate’ Jean-Paul Mievis, voormalig secretaris van de Controlecommissie.