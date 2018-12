Knokke-coach Staelens: “Competitie primeert, maar we gaan voluit” LUVM

06 december 2018

08u00 0 Beker van België Union Sint-Gillis en Royal Knokke FC sluiten vanavond de 1/8ste finales van de bekercompetitie af. Het duel tussen de ‘giant killers’ van Anderlecht en Standard wordt niet aan de kust betwist, zoals bij loting was bepaald, want het Stadion Olivier krijgt daar een grote opknapbeurt. Lorenzo Staelens (54), sinds twee weken coach van Knokke, zit daardoor in de bezoekende dug-out van het Dudenpark.

De bekerstunt op Standard was zonder twijfel de strafste stoot uit de hele geschiedenis van Royal Knokke FC. Maar na een reeks tegenvallende competitieresultaten en in acuut degradatiegevaar zag het bestuur zich toch genoodzaakt naar de klassieke oplossing van de trainerswissel te grijpen. Exit Yves Van Borm, enter Lorenzo Staelens.

“We waren er snel uit, na amper twee dagen”, zegt de voormalige kapitein van de Rode Duivels, vorig seizoen nog assistent van Glen De Boeck bij Kortrijk. “Ik sprak kort voordien één keer met Eendracht Aalst, waar ze liever wilden wachten. Ook bij Waasland-Beveren en Roeselare had ik mezelf aangeboden, maar kreeg ik niet eens een antwoord op mijn sollicitatie. Dan denk je toch wel eens: ‘Zit er dan niemand nog op mij te wachten?’” Bij Knokke zat het gevoel direct goed. Eerste amateur is natuurlijk totaal anders werken dan op het hoogste niveau, waar de staf uitgebreider is en je als T1 vooral moet delegeren. De job is op lager niveau zwaarder, maar de voldoening veel groter als het goed gaat.”

Beetje ongelegen

En het gaat weer beter met Knokke. Twee zeges, weg van de laatste plaats. “Maar er zijn drie zakkers en een vierde ploeg die eindronde moet spelen, dus de weg is nog lang. Dit bekerduel komt eigenlijk een beetje ongelegen, de wedstrijden uit bij Rupel Boom en tegen Seraing zijn voor ons belangrijker als we voor de winterstop de aansluiting willen realiseren. Maar we gaan op Union wel voluit, hoor. Dit is een unieke kans om de kwartfinales van de beker te bereiken, dit hebben de jongens zichzelf cadeau gedaan in Luik.”

Zoon Alessio

Eén van die jongens is Staelens’ zoon Alessio. Geen nieuwe situatie voor ‘Lorre’, die ook al bij Cercle Brugge zijn zoon trainde. “Met dat verschil dat Alessio nu niet meer thuis woont. En vooral: dat hij hier al twee jaar titularis is en een sleutelpion, waardoor er geen zweem van voorkeursbehandeling meer is. Die krijgt hij trouwens niet. Omdat ik Alessio vaak kwam bekijken, kende ik de ploeg al goed en wist ik waaraan ik begon. Er is genoeg kwaliteit om het behoud te verzekeren. Alle respect trouwens voor het werk dat mijn voorganger leverde.”

Een nieuwe bekerstunt mag best. “De jongens hadden misschien liever op Anderlecht dan op Union gespeeld. Maar die bekerverrassingen, ook van Mandel United, tonen vooral aan dat het niveau van de hoogste amateurreeks toch behoorlijk is.”