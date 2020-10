KIJK LIVE. Deze teams gaan vanavond trommel in voor loting zestiende finales Croky Cup, Antwerp-coach Leko eregast Redactie

12 oktober 2020

03u00 6

De zesde ronde van de Croky Cup breekt aan, het moment dat álle eersteklassers mee in de trommel gaan. Met ook Waasland-Beveren en OHL, zij moesten al in de vijfde ronde aan de bak en klopten respectievelijk Sparta Petegem en Knokke. De loting van de zestiende finales is vanavond vanaf 18u LIVE te volgen op HLN.be. VTM-sportanker Jan Dewijngaert ontvangt in onze nieuwsstudio in Antwerpen als eregast Ivan Leko, trainer van bekerhouder FC Antwerp.

De 32 teams

- AA Gent

- Anderlecht

- Antwerp

- Beerschot

- Cercle Brugge

- Charleroi

- Club Brugge

- Eupen

- KV Kortrijk

- KV Mechelen

- KV Oostende

- Lokeren-Temse

- Moeskroen

- OH Leuven

- Racing Genk

- Rupel Boom

- RWDM

- Standard

- STVV

- Thes Sport

- Waasland-Beveren

- Zulte Waregem

- Olympic Charleroi

- Olsa Brakel

- Westerlo

- Heur-Tongeren

- Dessel

- Club Luik

- RAA La Louvière

- Lommel United

- Union

- Seraing