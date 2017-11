Karelis moet er meteen staan tegen Mechelen: "Het scoren verleert een spits niet" Kjell Doms

16u00 0 Photo News Beker van België Een echte inloopperiode is hem niet gegund. Willen of niet, Nikolaos Karelis moet er meteen staan voor Racing Genk. Morgenavond wil de Griek zijn team voorbij KV Mechelen loodsen op weg naar de volgende ronde van de beker. “Net als tegen Standard verwacht ik een echte strijd.”

Het gaat snel voor Nikolaos Karelis. Sneller dan hij zelf had gewild. Eigenlijk is dat een contradictio in terminis. Want na bijna een jaar blessureleed kan het voor de Griekse spits eigenlijk niet snel genoeg gaan, alleen had hij liever niet meteen alle druk op zijn schouders gehad. Eind december vorig jaar viel Karelis uit met een kruisbandletsel, afgelopen weekend tegen Standard stond hij voor het eerst sinds zijn knieoperatie nog eens in de basis. Dat werd geen succes, want offensief stelde Racing Genk weinig voor. “Het liep niet zoals ik zelf had gewild”, zei Karelis daarnet op de persconferentie. “We hebben amper iets kunnen creëren. Ik voel dat ik nog geen honderd percent ben, maar ik heb die wedstrijden nodig om naar mijn beste niveau toe te groeien.”

Veel tijd om rustig te groeien heeft Karelis niet. Met de mogelijke schorsing die Ingvartsen boven het hoofd hangt en de onbeschikbaarheid van Ally Samatta komt alle druk op zijn schouders terecht. “Het scoren verleert een spits niet, eens ik in een kansrijke positie kom zal ik die ballen er wel intrappen. Maar ik wil ook op een andere manier belangrijk zijn voor het team. Een aanspeelpunt zijn, de bal bijhouden, de rest laten aansluiten en oplossingen bieden voor jongens rondom mij. Ik worstel op dit moment nog met de simpele dingen en daaraan voel ik gewoon dat mijn niveau omhoog moet.” Morgen trekt Racing Genk voor de beker naar KV Mechelen. Karelis verwacht zich aan een gelijkaardig duel als dat van vorige zondag tegen Standard. “KV Mechelen is ook een stevige ploeg, dus we weten dat we de strijd zullen moeten aangaan als we ons willen plaatsen voor de volgende ronde.”