Kans is groter dat u neergebliksemd wordt: Dessel loot drie keer op rij Moeskroen in beker. “Wat zeg je dan? Potverdorie, zeker?” NVK

27 augustus 2019

12u23 0 Croky Cup De kans dat u ooit neergebliksemd wordt, is volgens National Geographic 0,03 procent. De kans dat amateurclub Dessel Sport drie keer op rij Moeskroen zou loten in de 1/8ste finale van de beker, was nóg kleiner. En toch gebeurde het. “Je zou bijna geloven dat het doorgestoken kaart is.”

Het was een bericht in de marge van de bekerloting. Dessel Sport zou het in de 1/16de finale opnemen tegen Moeskroen. Veel aandacht werd er niet aan besteed. Een Kempische club uit de eerste amateurklasse die uitkomt tegen één van de minst populaire ploegen uit het profvoetbal: wie ligt daar wakker van?

Dessel is niet meteen een grootheid in het Belgisch voetbal. In zijn laatste negen bekerdeelnames haalden de Kempenaars wel zeven keer de 1/16de finale van het toernooi. “Welke amateurclub doet ons dat na?”, vraagt voorzitter Willy Mermans retorisch. “We zijn trots op dat parcours.”

In die 1/16de finales komen ook de eersteklassers in het spel. De loting ervan is geleid. Dat wil zeggen: de ploegen uit 1A ontwijken elkaar. De clubs uit de lagere afdelingen spelen gegarandeerd tegen een topklasser. Ze hopen op Club Brugge, Anderlecht of Standard. Affiches waarmee ze hun stadion tot de nok kunnen vullen. Een feest voor spelers, fans en bestuur. Overvolle VIP-ruimtes. Afterparty’s tot de laatste uren.

Niet voor Dessel Sport. De Kempenaars krijgen nu al voor de derde keer op rij Royal Excelsior Moeskroen over de vloer. Drié keer op rij. De kans dat dat gebeurt, is 0,02 procent. Omzeggens onmogelijk. “Je zou als buitenstaander bijna geloven dat het doorgestoken kaart is", zegt Mermans. “Maar ik was op de loting, samen met nog iemand van de club. Maar het is een geleide loting, die correct is gebeurd. We hebben gewoon... pech gehad.”

De voorzitter zegt het met een zekere zelfspot in de stem. Hij ziet er ergens wel de humor van in. “De eerste keer neem je zo’n loting aan. De tweede keer zeg je tegen jezelf: hoe is dat mogelijk? En nu... Het is onwaarschijnlijk. Wat kan je verder doen of zeggen? Potverdorie, zeker? Het is nu zo. We zullen proberen doorstoten. Al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.”

De voorzitter noemt de loting een “domper”. Niet alleen voor de beleving. Ook financieel. Een bekermatch tegen Racing Wetteren zou hetzelfde effect hebben als een duel tegen Moeskroen. “Het zal niet veel schelen. Moeskroen brengt geen supporters mee. Niemand in de Kempen is erin geïnteresseerd. Je kan geen minder aantrekkelijke tegenstander vinden voor onze club.”

De enige optie om de oorlogskas toch te spijzen is doorstoten. “En anders is er altijd volgend jaar. Hopelijk spelen we dan eindelijk tegen een andere eersteklasser. Dat zou fijn zijn.”