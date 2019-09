Jonkies en invallers krijgen kans van Clement: toelatingsexamen én herexamen Tomas Taecke

25 september 2019

11u57 0 Croky Cup ‘t Is money time voor de invallers van Club, zij die vanavond hun kans krijgen in de bekermatch tegen Francs Borains. Slagen de youngsters voor hun toelatingsexamen, of krijgt het debacle van Deinze een sequel?

Rust voor de grote mannen vanavond in de Borinage, sowieso niet meteen de droombestemming van Vanaken en co. in deze drukke periode. Deli, Mitrovic en Diatta blijven zelfs thuis, Vormer, Vanaken en Mata starten op de bank. Philippe Clement ziet de veredelde oefenmatch tegen de amateurclub als een ideaal leermoment - hij wil vanavond met de kwalificatie én een pak informatie terug op de bus richting Knokke-Heist stappen. Daar waar Cools, Peres en ook Amrabat vorig jaar rond deze tijd in Deinze flink door de mand vielen, hoopt Clement in de regio van Boussu wél tot positieve inzichten te komen.

Zo zullen jonkies Van der Brempt, De Ketelaere en Kossounou zo goed als zeker aan de aftrap verschijnen, terwijl daarnaast nog een handvol invallers hun kans zullen krijgen. Voor hen is het D-day - falen tegen een club uit tweede amateur is eigenlijk geen optie. Francs Borains staat voor viriel mannenvoetbal - aan de gepasseerde spelers en jonge talenten om te tonen wat ze waard zijn. Eén speler krijgt daar niet de kans toe: Dion Cools is fit, maar wordt zelfs al voor dit soort bekerwedstrijden gepasseerd. Een (oud) mentaliteitsprobleem.

Grootst mogelijke blamage

Voor Club is de bekermatch dé gelegenheid om iedereen qua fysieke inspanningen min of meer op dezelfde lijn te krijgen. Dat wordt sinds het begin van het seizoen op training én na de wedstrijden gecompenseerd door extra loopwerk. Zo trekken Schrijvers en co. na elke match opnieuw het veld op voor een stevig loopnummer, iets wat bij andere clubs doorgaans enkel tijdens de voorbereiding gedaan wordt. Van de hele spelersgroep staan enkel Kossounou en De Ketelaere voor hun eerste minuten, terwijl Van der Brempt (11 minuten) en Diagne (20 minuten) ook nauwelijks speelden. Benieuwd of de Senegalees intussen fit genoeg is om speelritme op te doen.

Verder mogen ook Vossen (58 minuten), Vlietinck (125 minuten), Schrijvers (166 minuten) en Horvath (180 minuten) verwacht worden. ‘t Is daarnaast aannemelijk dat het experimenteel geheel versterkt wordt met pakweg Mechele, Rits, Openda of Okereke, jongens die vorige zondag tegen Anderlecht (grotendeels) aan de kant bleven. Ricca is nog steeds out, waardoor Sobol mogelijk opnieuw moet spelen. Eerste amateurclub Deinze was vorig seizoen nog van een ander kaliber dan Francs Borains, momenteel koploper in tweede amateur. Vanavond uitgeschakeld worden zou dan ook de grootst mogelijke blamage zijn voor Club. Zélfs met een veredeld B-elftal.