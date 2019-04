Jess Thorup is op alles voorbereid, tot strafschoppen toe: “De beker leeft al lang in deze groep” Rudy Nuyens

30 april 2019

18u07 0 Croky Cup Jess Thorup trainde in de namiddag met zijn team in het Koning Boudewijnstadion. De Deen kijkt ernaar uit om zijn eerste prijs te pakken met AA Gent, hij is op alles voorbereid.

“Dit is een wedstrijd waar iedereen al maanden naar uitgekeken heeft”, zegt Thorup. “Nadat we ons kwalificeerden tegen Oostende, waren we ons meteen bewust van het belang van deze wedstrijd. Iedereen heeft gewacht op deze match en deze dag. Het wordt een bijzondere dag, niet alleen voor het team, voor de club en voor mij, maar voor een hele stad. We zullen niet alleen aangemoedigd worden door meer dan 20.000 fans in het stadion, ook in Gent zullen er ons nog vele duizenden steunen. We hopen ze te geven wat ze willen, we willen met de Cup terugrijden naar Gent.”

“We weten dat het een moeilijke match wordt”, zegt Thorup. “We spelen tegen een team met veel ervaring en veel fysieke kracht. Maar we kijken in de eerste plaats naar ons team en ons wedstrijdplan. We willen het spel naar onze hand zetten. Als ons dat lukt, maken we een goeie kans om de wedstrijd te winnen.”

Thorup scoutte tegenstander KV Mechelen in de mate van het mogelijke. “Ik denk dat we een goed beeld hebben van hun manier van voetballen en van hun individuele kwaliteiten”, zegt de coach van AA Gent. “Ik zag ze een keer of drie aan het werk in de competitie, maar ook hun drie oefenwedstrijden. Ze hebben weinig competitieritme, maar dit is één wedstrijd en nog een hele speciale ook. Maar we zijn goed voorbereid, ook wat betreft de tegenstander.”

Zonder Chakvetadze

AA Gent moet het doen zonder Giorgi Chakvetadze, voor wie een operatie aan de kruisbanden wacht. “We probeerden Giorgi weer fit te krijgen vanaf onze stage in januari in Spanje”, zegt Thorup. “We wisten dat dit voor hem een hele belangrijke match kon worden. We probeerden hem de laatste wedstrijden speelminuten te geven. Hij liep een blessure op in de match op Anderlecht en die blijkt erger dan we aanvankelijk dachten. Jammer genoeg moet hij deze finale missen.”

AA Gent moet een mentale switch maken, na de 1 op 18 in de play-offs. “Maar de beker leeft een eigen leven”, zegt Thorup. “Als ik terugkijk naar de wedstrijden die we speelden om hier te geraken, dan toonden we daarin dat dit een andere competitie is. Ik voelde van in het begin dat de beker enorm leefde in deze groep. Iedereen was bijzonder gemotiveerd om de finale te halen. Nu we hier zijn, gaan we er alles aan doen om ze ook te winnen. Ik ben er van overtuigd dat we de competitie even opzij kunnen zetten. We zijn helemaal gefocust op deze match.”

Thorup beseft dat de beker wellicht nog de enige weg naar Europa is. “We zijn allemaal ontgoocheld over de resultaten in play-off 1», zegt hij. «Iedereen keek daar naar uit, na vier overwinningen op een rij. Ik hoorde toen zelfs mensen zeggen dat wij klaar waren om mee te doen voor de titel, maar je moet ook realist zijn. De beker is voor ons een geweldige kans om Europees te spelen en ons zo te presenteren bij de top van het Belgisch voetbal.”

Thorup trainde intussen met zijn team in het Koning Boudewijnstadion. “Voor mij is het de eerste keer dat ik hier kom”, zegt hij. “Maar ik heb zelf bekerfinales meegemaakt, zowel als speler als als coach. Ik besef heel goed dat dit voor heel veel mensen een speciale dag wordt. We moeten ons er goed van bewust zijn dat we ook moeten genieten van deze wedstrijd, want een bekerfinale is iets speciaals in een carrière. Ik hoop dat het ons moment wordt.”

“De twee teams zullen met een verschillende aanpak aan de match beginnen», meent Thorup. «Het team dat ervoor kan zorgen dat haar wedstrijdplan werkt, maakt de grootste kans om te winnen. Wij moeten zorgen dat we ons aan ons wedstrijdplan houden. We moeten datgene doen waarin we goed zijn en het momentum in de match proberen te grijpen. Maar we weten dat de tegenstander ook kwaliteiten heeft, daar moeten we ons voor hoeden. Ik verwacht een match met een hoge intensiteit, zowel op als naast het veld. We moeten zorgen dat we daar goed mee omgaan.”

Thorup is alvast op alles voorbereid. “We hebben geoefend op strafschoppen”, geeft de coach van AA Gent mee. “De halve finales tegen Oostende toonden aan dat je daar op voorbereid moet zijn. Strafschoppen zijn een mogelijkheid, dan moet je zorgen dat je daar klaar voor bent.”