Ivan Leko: “Ik ben tevreden over wat Lamkel Zé de voorbije dagen toonde, maar of hij ook gaat spelen...”

31 juli 2020

19u12 2 Beker van België Hoe is het met Didier Lamkel Zé? Het was één van de centrale thema’s tijdens Ivan Leko’s persbabbel in aanloop naar de bekerfinale. Leko spuide (begrijpelijk) wat mist. “Ik ben tevreden over wat Didier de voorbije dagen toonde, maar of hij ook gaat spelen…”

Hij traint amper vijf dagen opnieuw mee met Antwerps A-kern, maar toch is Didier Lamkel Zé (23) weer een item aan de vooravond van de bekerfinale. Vanzelfsprekend kreeg Ivan Leko enkele vragen over de wispelturige Kameroener voor zijn voeten gegooid. En vanzelfsprekend liet Leko niet helemaal in zijn kaarten kijken.

“Ik ben coach van Antwerp en ik werk met de spelers die me ter beschikking worden gesteld”, zei Leko toen het onderwerp Lamkel Zé werd aangesneden. “Of ik tevreden was van wat Didier deze week op training liet zien? Ja, want anders zou hij niet in de selectie zitten. Op vlak van kwaliteit, fysiek en mentaliteit toonde hij wat hij moest tonen. Ik zal bij mijn keuzes ook niet kijken naar het verleden of naar wie goed met wie overeenkomt. Maar of dat wil zeggen dat Didier straks ook echt gaat spelen…”

Even later liet Leko zich nog een (al dan niet) algemene bemerking ontvallen: “Het is beter om als invaller in de laatste twintig minuten het verschil te maken dan als basisspeler een slechte match te spelen.” Zou het een verwijzing naar Lamkel Zé geweest zijn? ‘LZ7' in de rol van joker? Alleen Leko zelf die het weet.

Ik ga hier niet verkondigen dat het fiftyfifty is, want dan gaan jullie zeggen dat ik er niks van ken Ivan Leko

Over Antwerps kansen tegen Club Brugge wou Leko, ten slotte, nog het volgende kwijt: “Ik ga hier niet verkondigen dat het fiftyfifty is, want dan gaan jullie zeggen dat ik er niks van ken. Brugge is de kampioen, op dit moment de nummer één in België. Maar toch geloof ik in onze kansen. Ondanks de moeilijke omstandigheden (afwezigen, coronadreiging, red.) hebben we een degelijke voorbereiding gehad. Ik ben zeker dat we een goede prestatie zullen afleveren. Na afloop zullen we dan wel zien of dat volstond.”

