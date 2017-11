Is Standard onthoofd zonder Mpoku? "Ze gaan hem zeker missen" Stijn Joris en Frank Dekeyser

07u00 0 Photonews Sá Pinto felicitieert Mpoku na de winst tegen Racing Genk. Beker van België Hij miste dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. 17 keer was hij er van de aftrap bij, maar deze week moet Standard het tegen Anderlecht én Antwerp redden zonder de geschorste Paul-José Mpoku. Dat scheelt een slok op een borrel. Zijn ex-trainers weten beter dan wie ook wat het betekent om zonder hem te moeten spelen.

“We lossen het wel op. Natuurlijk gaan we Mpoku missen op het veld, hij is belangrijk voor ons. Maar andere spelers moeten nu opstaan.” Binnen Standard zijn ze in dubio over het feit dat Mpoku vanavond en komende zondag niet kan spelen. Natuurlijk beseffen ze dat hij een absolute meerwaarde is, maar ze zijn ook overtuigd van de sterkte van de spelerskern. “Anderen kunnen zijn afwezigheid opvangen.”

Maar hoe belangrijk is Mpoku nu eigenlijk voor een spelersgroep? Hoe manifesteert hij zich in de kleedkamer? “Polo heeft een enorme drive, dat is zo geweldig”, herinnert Ron Jans zich. De Nederlander was in 2012 enkele maanden trainer van Standard en werd al snel fan van de Congolese Belg. “Hij deed er alles aan om te slagen. Ik heb niets dan goede herinneringen aan hem. Bovendien had Mpoku het in zich om een echte leider te worden. Hij stond op de deur te kloppen.”

“Ik was zondagmiddag in Genk”, vult Ivan Vukomanic aan – nog een ex-coach. “Paul-José is nog altijd heel belangrijk. Voor ‘alleman’. Net zoals vroeger. Je ziet dat hij zich thuis voelt bij Standard. Een kind van het huis én een uithangbord. Mpoku geeft altijd het goede voorbeeld. Ook omdat hij weet wat het betekent om dat truitje te dragen. Hij kan de druk aan, is mentaal sterk, heeft een sterke persoonlijkheid. En – misschien wel het allerbelangrijkste -, Polo is beslissend voor zijn ploeg. Hij kan in zijn eentje een wedstrijd doen kantelen. Zo’n speler is goud waard.”

Ook Johan Walem kent Mpoku goed. De bondscoach van de nationale beloften maakte Mpoku destijds aanvoerder van de Jonge Duivels. “Een natuurlijke ‘leader’. Het was logisch dat hij aanvoerder werd. Iets dat hij trouwens graag en goed deed. Paul-José is iemand die zich beter voelt als hij belangrijk is. Hij zorgt voor de sfeer binnen de groep, kan met iedereen meepraten en heeft met niemand problemen. Altijd vriendelijk, ook.”

“Bovendien”, zeggen zijn drie ex-coaches in koor. “Hij is iemand die altijd zijn verantwoordelijkheid neemt. Ze zullen hem missen op het veld. Hopelijk hebben ze voldoende kwaliteit bij Standard om zijn afwezigheid op te vangen.”

Rest de vraag hoe Sá Pinto Mpoku zal vervangen. "Of ik Mpoku kan vervangen?", lacht de Portugees. "Natuurlijk. We gaan niet met tien starten. Ik ga niet verklappen wie zijn positie inneemt. Polo heeft veel kwaliteiten en is vaak beslissend voor ons. Hij heeft een voorbeeldige mentaliteit. Hij is altijd belangrijk voor dit team, maar nu moeten we maar eens als ploeg tonen hoe sterk we zijn."

