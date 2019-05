IN BEELD. Dolle taferelen in Brussel na bekerwinst KV Mechelen Redactie

01 mei 2019

16u46 0

De vreugde-uitbarsting was enorm bij de spelers, fans en staf van KV Mechelen na het laatste fluitsignaal in het Koning Boudewijnstadion. Malinwa haalde het in de bekerfinale met 1-2 van 1A-club AA Gent en na een seizoen dat bol stond van de emoties, met het voetbalschandaal en de titel in 1B. Overzicht van de dolle taferelen: