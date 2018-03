Het was nauwelijks om aan te zien, maar Standard wint voor tweede keer in drie jaar tijd de Cup dankzij bekerheld Emond Frank Dekeyser

17 maart 2018

23u43 0 Beker van België Bekerwinnaar 2018: Standard de Liège. Voor de tweede keer in drie seizoenen. Bekerheld Emond zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Veel sfeer vooraf in het Koning Boudewijnstadion. Beide supportersvakken goed gevuld, Pat Krimson die de muziek verzorgde. Dansen maar. Moest wel met de vriestemperaturen, ongeveer min twee graden Celsius bij de aftrap. Die bekerfinales midden maart, je moet ervoor zijn. Geef ons toch maar een extra wedstrijd midden mei. Na de play-offs. Lentezonnetje, twintig graden. Aangenamer voor iedereen.

Nu, er stond natuurlijk wel wat op het spel voor Genk en Standard. De winnaar kreeg een Europees ticket voor volgend seizoen. De druk bij de start van play-off 1 is dan toch iets minder groot. Het wedstrijdbegin van beide ploegen was nerveus – to say the least. Veel overtredingen, slechte passes, misverstanden. Bij Standard werd Carcela aan banden gelegd, bij Genk kreeg Pozuelo geen meter ruimte. Bikkelvoetbal. Op het kwartier kregen de Rouches een eerste kans, Emond kopte over. Standard nam het initiatief, maar het bleef te vaak bij goede bedoelingen. Rond het half uur kwam eindelijk – helaas voor korte tijd – wat schwung in de wedstrijd. Marin trapte naast, net als Seck aan de overkant. Tien minuten voor de rust kopte Aidoo hard over. Een wedstrijd op karakter. Goed voetbal was bijzaak.

De tweede helft begon iets snediger. Standard zette meteen druk naar voren. Edmilson nam aan en trapte net over. En niet veel later mocht Fai vrij aanleggen. Ook zijn poging ging over het doel van Vukovic. Net als zijn overbuur Gillet had hij nog geen bal moeten pakken. Het bleef zoeken. Zoeken naar een opening, zoeken naar kansen. Marin probeerde het vanop afstand: naast. Pozuelo was ook na de rust onzichtbaar bij Genk – dan verliezen ze meteen een pak van hun mogelijkheden.

En toch kregen de Limburgers nog de twee beste kansen. Samatta aarzelde te lang, zijn schot ging via Fai naast. In de hoekschop die daarop volgde redde Gillet de kopbal van Aidoo. Een schitterende reflex, nog altijd sterk op zijn lijn. 0-0 na negentig minuten. Verlengingen, ook dat nog. Maar die begonnen veelbelovend. Carcela zette voor, Emond kopte binnen aan de tweede paal – Vukovic zag er niet te best uit in die fase. De zesde bekergoal van de spits dit seizoen, een clubrecord. Eindelijk wat opwinding in het Koning Boudewijnstadion. Racing Genk móest nu komen. Ze probeerden het ook. Alleen… Ze misten overtuiging, daadkracht. De Limburgers leken er niet meer in te geloven. Een schuiver van Nastic – het was een voorzet – ging voorlangs, Seck en Pozuelo trapten naast. Te weinig om Gillet echt te verontrusten. Dat deed een vrije trap van Malinovskyi wel. Net niet goed genoeg geplaatst. Genk verhoogde de druk in de tweede verlenging, maar grote kansen voetbalden ze niet meer bij mekaar. De organisatie van Standard stond op punt. De Rouches wonnen zo de bekerfinale, voor de tweede keer in drie jaar tijd. Volgend seizoen opnieuw Europees voetbal op Sclessin. Glory days voor Sá Pinto.

