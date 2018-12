Het lukt zelfs zonder Pozuelo: fors gewijzigd Genk weet achterstand nog om te buigen in Charleroi en stoot door naar kwartfinales Rudy Nuyens

05 december 2018

22u35 3 Charleroi CHA CHA 1 einde 3 GNK GNK KRC Genk Beker van België RC Genk laat niets liggen. Ondanks flink wat personeelswissels - en niet van de minsten - en ondanks een achterstand dwongen de Limburgers op Mambourg hun plaats af in de kwartfinales van de beker.

De kwalificatie van RC Genk was vooral op basis van een betere tweede helft verdiend, maar ze kwam er niet zonder slag of stoot. Philippe Clement wou zijn team op drie fronten in de running houden, maar de opeenstapeling van wedstrijden inspireerde de coach van RC Genk toch tot een uit de kluiten gewassen rotatie. De pas tot coach van het jaar verkozen Clement wijzigde het team dat op Anderlecht won liefst op vijf plaatsen. Vooral de namen van de jongens die naar de bank verhuisden, waren opmerkelijk. Uronen, Berge, Pozuelo, Trossard en Samatta kwamen niet aan de aftrap, hun plaatsen werden ingenomen door Nastic, Seck, Heynen, Paintsil en Gano.

De kern van RC Genk mag dan al breed zijn, het kwaliteitsverlies was vooral op het middenveld zichtbaar. Seck haalde niet het niveau van Berge, Malinovskyi is op de tien geen Pozuelo. Bovendien was het vooraan met Gano anders voetballen. Waar Samatta veeleer diepgang zoekt, is Gano eerder een targetspits. Hij bezorgde de Charleroidefensie flink wat problemen in de duels, maar in de voortzetting deed hij daar (te) weinig mee.

Felice Mazzu wisselde enkel Bruno door Henen, wat maakte dat Charleroi kon doorgaan op het elan waarmee het de voorbije weken opklom in het klassement. RC Genk kreeg al vroeg een serieuze waarschuwing, toen Osimhen op aangeven van Gholizadeh een vrije kans over het doel van Vukovic kopte. Genk reageerde prompt met een knappe doorsteekpass van Malinovskyi op Paintsil, maar die vond Penneteau op zijn weg. Wat na die hoopgevende start volgde, was weinig hoogstaand. Aan beide kanten waren er teveel slordigheden, met veelvuldig balverlies tot gevolg. Gano kreeg wel twee goeie kopkansen, maar de eerste mikte hij naast en de tweede knikte hij binnen het bereik van Penneteau.

Aan de overkant haalde Osimhen van buiten de rechthoek verrassend uit vanuit de draai. Vukovic hield zijn netten met moeite schoon, maar uiteindelijk klommen de Carolo’s voor de rust toch op voorsprong. Daarbij kregen ze flink wat hulp van Nastic, die pardoes naast een voorzet van Willems trapte. Gholizadeh nam het geschenk in dank aan en prikte de bal voorbij een kansloze Vukovic in de verste hoek. Nastic mocht zijn plaats na de rust alweer afstaan aan Uronen.

Genk kwam feller uit de kleedkamer. Heynen - één van de beteren bij de Limburgers - knalde een eerste mogelijkheid nog over het het doel van Penneteau, maar even later kwam Genk toch langszij. Penneteau kon een hoekschop van Malinovskyi slechts met één vuist beroeren, waarop uitgerekend Dewaest - 90 minuten lang uitgefloten door het thuispubliek - de bal hoog tegen de touwen joeg.

RC Genk putte moed uit die gelijkmaker, want het ging beter voetballen. Al snel kwam het dicht bij een voorsprong, toen een vrijschop van Malinovskyi slechts centimeters naast het doel van Penneteau zoefde. De Oekraïner haalde nog eens uit van buiten de rechthoek, maar Penneteau liet zich niet verrassen. Genk ging alsmaar nadrukkelijker op de helft van Charleroi voetballen, maar het was gek genoeg op een counter dat de Limburgers op voorsprong klommen. Gholizadeh leed balverlies voor de rechthoek van Vukovic, waarop Ndongala en Maehle pijlsnel uitbraken. Ndongala speelde de bal op het gepaste moment door aan de Deen, die Penneteau koelbloedig versloeg. In de slotfase liet Gano de 1-3 eerst nog van dichtbij liggen, maarin blessure scoorde hij toch nog. De kwalificatie van RC Genk kwam nooit meer in gevaar.

Clement en de zijnen blijven de snelle opeenvolging van wedstrijden goed verteren. Volgende week staat Europese overwintering op het spel, nog een week later speelt Genk voor een plaats in de halve finales van de beker. En tussendoor is er natuurlijk ook nog de competitie.