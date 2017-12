Herbeleef hoe KV Oostende en AA Gent sneuvelden in de kwartfinales van de Croky Cup - Standard en KV Kortrijk bij laatste vier TLB

19u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Beker van België Vanavond worden al twee kwartfinales in de Croky Cup afgewerkt. Yves Vanderhaeghe gaat met AA Gent, dat hij opnieuw op de rails heeft gekregen, op bezoek bij zijn ex-werkgever KV Kortrijk (20u) en Oostende moet zijn seizoen in de eigen Versluys Arena zien te redden tegen Standard. Krijgen we verrassingen? Het antwoord krijgt u in deze bekerlive!

22u40 - Standard naar de halve finale!

Ref Smet heeft een einde aan de wedstrijd gemaakt. KV Oostende verliest met 2-3 tegen Standard, dat zich mag opmaken voor een nieuwe halve finale.

22u36 - GOAL! Gano maakt er nog 2-3 van!

Standard moet toch nog even bibberen. Gano maakt er op assist van Musona 2-3 van! Nog twee minuten!

22u35 - Vier minuten extra

KV Oostende heeft nog vier minuten om zijn seizoen te redden. Maar de kustboys geven eerder een gelaten indruk.

22u34 - Musona knalt naast!

Daar is toch nog een kans voor KV Oostende. Laifis gaat onder een hoekschop en daardoor kan Musona ongehinderd uithalen met links. De Zimbabwaan zet de bal echter net langs de verkeerde kant van de paal.

22u32 - Marin mag gaan rusten

Met zijn knappe treffer, die Standard de 1-2 opleverde, en de assist voor de 1-3 speelde Marin vanavond een belangrijke rol bij Standard. Nu mag de kilometervreter gaan rusten, Carlinhos mag nog een viertal minuten opdraven.

22u26 - GOAL! Doet Emond de boeken toe?

Na een knappe actie van Fai én een prima assist van Marin maakt Emond er 1-3 van. De Belgische spits mikt de bal, via het been van Milic, in de verste hoek. Geen verhaal voor Vanhamel.

22u22 - Pocognoli heeft het moeilijk

Pocognoli holt al 78 minuten achter de feiten aan. De aanvoerder van Standard had boter op het hoofd bij de 1-0 en ook in de tweede helft geeft hij allerminst een zekere indruk. Ook nu laat hij zich aftroeven door Zivkovic, die de bal daarop pardoes in de edele delen van de linksachter knalt. De hoekschop die erop volgt, levert geen dreiging op.

22u18 - Capon wil strafschop, maar krijgt er andermaal geen

Net als in de eerste helft werkt Capon de bal tegen de arm van Pocognoli. En net als in de eerste helft krijgt de ex-speler van Club Brugge en KV Kortrijk geen strafschop. Wat kan KVO nog in het slotkwartier?

22u14 - Gano ontsnapt, Luyindama keert goed terug

De thuisfans houden even de adem in als Gano kan ontsnappen, maar Luyindama gaat de spits nog terughalen. Goed verdedigd van de Congolese revelatie van de Rouches.

22u10 - Scherpe voorzet Pocognoli

Pocognoli kan de bal voor doel zwiepen, maar de linksachter van Standard vindt geen ploegmaat. Tomasevic werkt weg.

22u06 - Rui Mota voert showtje op langs de zijlijn

Na de match op Waasland-Beveren leerden we Rui Mota, de assistent van Sa Pinto, kennen en ook vanavond laat de Portugees zich gelden. Hij voert geregeld een showtje op langs de zijlijn, de leiding van ref Smet lijkt ook hem niet echt te bevallen.

22u02 - Fai even aangeslagen

Fai moet verzorging krijgen na een duel met Akpala. De kleine rechtsachter van Standard kreeg de arm van de Nigeriaan vol tegen de neus, niet aangenaam bij de huidige vriestemperaturen.

21u59 - Musona gaat tegen de grond

Luyindama en Musona vechten een sprintduel uit op een lange bal. De Zimbabwaan gaat op de rand van de zestien, maar krijgt geen vrijschop mee. De Versluys Arena neemt ref Smet op de korrel.

21u53 - Het zit erop! KVK naar halve finale beker!

Kortrijk heeft AA Gent met 4-1 verslagen. De Kerels zetten hun ex-trainer Yves Vanderhaege zo een flinke hak. AA Gent kon in de Beker van België nog nooit winnen op het veld van KV Kortrijk, en die statistiek blijft dus nog even in tact.

Coach Vanderhaeghe tevreden met uitslag @kvkofficieel - @KAAGent. #kvkgnt #CrokyCup pic.twitter.com/bN5a0t8cmT Ministerie van Sport(@ SportMinisterie) link

21u51 - GOAL! Heerlijke goal Marin!

Standard klimt op voorsprong in Oostende. Meteen na rust knalt Marin de 1-2 prinsheerlijk voorbij Vanhamel.

La delicia de Razvan Marin.



📽 I @StephaneHirletpic.twitter.com/Cx0UIJETJS — Irati Prat (@IratiPrat) 12 december 2017

21u49 - De tijd zit erop in Kortrijk

We zitten in minuut 90 in het Guldensporenstadion, de kaarten zijn geschud. Kortrijk staat op het punt om AA Gent uit de beker te knikkeren.

21u48 - Smet fluit de partij weer op gang

In Oostende is de tweede helft aangevat. Krijgen we nog afscheiding in de reguliere speeltijd of komen er verlengingen en strafschoppen aan te pas?

21u43 - Kortrijk voetbalt de match rustig uit

De thuisploeg is zeker van de halve finale van de Croky Cup. Kortrijk komt niet meer in de problemen, terwijl we toch al op minder dan tien minuten van het laatste fluitsignaal zitten. De Boeck wisselt Ajagun nog voor Azouni.

21u35 - Stojanovic doet de boeken toe!

Met nog een kwartier op de klok kunnen de boeken toe in het Guldensporenstadion! Stojanovic kan ongehinderd de 4-1 voorbij Kalinic trappen na een hoekschop, wat een teleurstelling voor de Buffalo's!

78': GOOOOAAAAALLLLL!!! [4-1]: De net ingevallen Stojanovic pikt meteen zijn goaltje mee! 🔴⚪🔥💪 #KVKgnt #COYR pic.twitter.com/Arfa25CKIA KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

21u33 - Emond én Luyindama kunnen niet scoren

Marin krijgt na zwak wegwerken van Zivkovic een tweede kans om de bal voor doel te zetten. De middenvelder krult het leer naar de tweede, maar daar missen Emond en Luyindama de bal allebei. Meteen daarna maakt ref Smet een einde aan de eerste helft.

21u31 - Zwakke vrijschop Milic

KV Oostende krijgt een interessante vrijschop na een overtreding van Laifis, maar Milic gaat daar te slordig mee om.

21u26 - Geen rood voor Van Der Bruggen

Kubo geeft meteen goed mee met Sylla, maar de spits wordt nog tegen de grond gewerkt door Van Der Bruggen. Bij AA Gent willen ze een rode kaart zien voor hun ex-speler, maar die komt weg met geel.

Sylla alleen door.



Neergehaald.



Geen rood. #kvkgnt Xavan Lovic(@ XavanLovic) link

67': Van Der Bruggen haalt de doorgebroken Sylla onderuit en komt erg goed weg met geel... #kvkgnt #CrokyCup KAA Gent(@ KAAGent) link

21u25 - Wat kan Gent nog?

De Gentse storm is wat gaan liggen in Kortrijk. Vanderhaeghe brengt met Kubo extra aanvallend bloed in, kan de Japanner mee het tij helpen keren?

21u21 - GOAL! Sa hangt de bordjes weer gelijk!

Niet veel na de strafschopfase zet Sa Standard aan de overzijde op gelijke hoogte. De Portugees klimt in de tweede zone veel hoger dan Bjelica en hij knikt de bal vervolgens voorbij de kansloze Vanhamel.

Photo News

Photo News

21u17 - Geen strafschop voor KV Oostende!

Capon zet zich goed door op rechts. De verdediger van de thuisploeg probeert de bal ook voor doel te brengen, maar het leer belandt tegen de arm van Pocognoli. De fase speelt zich vlak voor de neus van assistent-ref Visser af, maar die oordeelt dat de kustboys geen strafschop verdienen.

21u14 - Kaminski houdt Sylla van de aansluitingstreffer!

Ei zo na hebben de Buffalo's hun aansluitingstreffer te pakken. Sylla buffelt de bal goed richting doel, maar met een knappe zweefduik werkt Kaminski de bal nog weg. KVK ontsnapt.

21u10 - Dejaegere gaat tegen de grond, maar geen strafschop

Brecht Dejaegere gaat tegen de grond in de zestien, maar de middenvelder krijgt geen strafschop. Dejaegere en de Gentse fans kunnen hun ogen niet geloven, al ging de West-Vlaming wel gretig liggen.

Photo News

21u08 - De bal rolt weer in Kortrijk

KV Kortrijk en AA Gent zijn er weer aan begonnen in het Guldensporenstadion. Kunnen de Buffalo's nog orde op zaken stellen?

21u05 - Vanhamel ontsnapt

Meteen na de 1-0 stuurt Pocognoli een hoge voorzet in de zestien van KVO. Vanhamel lijkt de bal simpel te kunnen plukken, maar de doelman lost de bal. Sa kan bijna profiteren, maar Vanhamel gooit zich nog snel op de bal.

21u03 - GOAL! Zivkovic maakt er 1-0 van!

De vele kansen leveren nu ook een doelpunt op in Oostende. Siani loodste Zivkovic met een heerlijke pass door de buitenspelval -Pocognoli stapte ook dramatisch uit- en de spits bleef rustig in de afwerking. Zivkovic prikte het leer rustig tussen de benen van Gillet en deed de Versluys Arena zo een eerste keer ontploffen: 1-0!

Mais qui est le défenseur qui joue aussi mal le hors-jeu sur le but? Poco? Laifis ? #kvosta pic.twitter.com/W9r0eBoauA — Footmania (@footmaniateam) 12 december 2017

Photo News

20u57 - Emond troeft Lombaerts af

Emond is sneller en sterker dan Lombaerts en de spits kan vanuit een scherpe hoek trappen met zijn linker. Vanhamel heeft moeite met de bal, maar het gevaar is wel geweken. De partij gaat goed op en neer.

Op weg naar de halve finales. #wiederkunt #kvosta pic.twitter.com/9cqcQvqXx4 Peter Desnerck(@ peterdesnerck) link

20u54 - Fai redt op de lijn!

Daar is ook de eerste kans voor de kustboys. Zivkovic staat ongedekt en de pijlsnelle spits kan na een hoekschop een doorgekopte bal van Tomasevic richting doel verlengen. De ex-speler van Ajax viseert de verste hoek en Gillet was ook geklopt, maar Fai bracht nog goed redding op de lijn.

20u52 - Prima redding Vanhamel!

Standard krijgt meteen een prima via Sa. De Portugees knikte een voorzet van Pocognoli voor de neus van Lombaerts voor doel, maar in de korte hoek had Vanhamel een prima parade in huis. Standard is het best aan de wedstrijd begonnen.

20u49 - Rusten in Kortrijk

De eerste helft zit erop in Kortrijk. De Kerels leiden verrassend met 3-1 tegen AA Gent dankzij goals van Rougeaux, Ouali en Ajagun. Sylla trof raak voor de Buffalo's.

HT: KV Kortrijk - KAA Gent 3-1

⚽ 1-0 Rougeaux (6')

⚽ 1-1 Sylla (8')

⚽ 2-1 Ouali (24')

⚽ 3-1 Ajagun (40')#kvkgnt #CrokyCup KAA Gent(@ KAAGent) link

20u45 - De bal rolt ook in Oostende

Ook aan zee rolt de bal. Kan KV Oostende zijn seizoen redden, of knokt Standard zich richting de halve finale?

LET’S DO THIS 💪🏼 #kvosta #CrokyCup pic.twitter.com/MiVjIxkzpy Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

20u43 - Daar is de 3-1!

De Smet kon niet scoren, maar op de hoekschop die op de fase volgt, doet Ajagun dat wel. De Kortrijkse stofzuiger vuurt een stevige pegel af richting Kalinic en via de paal belandt de bal tegen het net. Gent moet zich herpakken.

Bueeeeeno... Vaya señor GOLAZO de Ajagun para el KV Kortrijk. Brutal. Contra las cuerdas el KAA Gent. 3-1. pic.twitter.com/uusjugkaPI — Irati Prat (@IratiPrat) 12 december 2017

Photo News ( Photo by Jimmy Bolcina / Photonews ***

Photo News

40': GOOOAAAAALLLLL!!! [3-1]: Een heerlijke krul van Ajagun belandt in de Kruising! 🔴⚪🔥💪 #KVKgnt #COYR pic.twitter.com/y9JzsJZPTx KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

20u40 - De Smet scoort ei zo na de 3-1

Een snelle counter van de thuisploeg krijgt De Smet bijna als eindpunt. Chevalier zette zich goed door en de Franse spits probeert De Smet te bereiken, maar Dussenne verdedigt goed.

20u38 - Bijna Sylla met de gelijkmaker!

Daar is Sylla bijna met zijn tweede treffer van de avond! De spits, deze zomer overgekomen van Eupen, staat op de goede plaats om een voorzet richting doel te verlengen, maar Kaminski verschalken lukt niet.

20u30 - Reactie AA Gent

De Buffalo's proberen meteen te reageren op de 2-1. AA Gent krijgt een hoekschop en die wordt uitstekend voor doel gebracht, maar geen withemd kan zijn hoofd goed tegen de bal zetten.

Photo News

20u25 - Ouali mist eerst, maar scoort later toch!

Kortrijk klimt voor de tweede keer op voorsprong. Ouali is op links een ware gesel voor Bronn en dat resulteert nu in de 2-1. Enkele minuten geleden liet de winger nog een wenkende kans liggen, maar nu is het dus wel raak. Ouali kwam goed ingelopen op een voorzet van De Smet en prikt de 2-1 tegen het net!

Ouali zet de Kerels opnieuw op voorsprong 🔥🔥🔥 #KVKgnt #COYR pic.twitter.com/qyfOnkbQgB KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

20u23 - Opstelling KV Oostende

Opstelling: Vanhamel, Milic, Lombaerts, Tomasevic, Capon, Bjelica, Siani, Jali, Musona, Zivkovic, Akpala

Deze elf starten straks tegen @Standard_RSCL . Wat wordt het in #kvosta? #CrokyCup pic.twitter.com/pQEo7VnyE6 KV Oostende(@ kvoostende) link

20u20 - Opstelling Standard

Opstelling: Gillet, Fai, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Mpoku, Ndongala, Emond en Sa

Bank: Ochoa, Goreux, Badibanga, Scholz, Miya, Luchkevych en Carlinhos

20u15 - Viriel spel

De fans kregen twee snelle goals te zien, maar het tempo is nu toch weer wat gaan liggen. De teams proberen voorlopig vooral hun mannetje te staan in de duels, met alle gevolgen vandien.

20u10 - Daar is de gelijkmaker al!

Wat een wedstrijdbegin in het Guldensporenstadion! Meteen na de openingstreffer van Rougeaux hangen de bordjes al meteen gelijk! Sylla, die nog eens mocht spelen, buffelt het leer in doel nadat de bal eerst tegen de lat was beland.

JAAAA! We maken meteen weer gelijk! 1-1 na 7 minuten, getekend: @mamadousylla_! #kvkgnt #crokycup pic.twitter.com/AFgR6SA4Zw KAA Gent(@ KAAGent) link

20u08 - GOAL! Rougeaux kopt de thuisploeg op voorsprong

Droomstart voor de thuisploeg! De Kerels van Glen De Boeck klimmen na amper acht minuten al op 1-0, via Rougeaux. De verdediger kopt raak op een hoekschop van Chevalier.

20u05 - Rustig wedstrijdbegin

Geen verschroeiend tempo in de beginfase in Kortrijk. Er worden voorlopig vooral duels uitgevochten op het middenveld, de doelmannen kwamen nog niet in actie.

20u - We zijn vertrokken!

De wedstrijd in het Guldensporenstadion is op gang getrapt. Kan AA Gent voor het eerst ooit in de Beker van België winnen op het veld van de Kerels? Of zet KV Kortrijk zijn ex-trainer Yves Vanderhaeghe een hak?

1': We zijn eraan begonnen! #KVKgnt KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

19u40 - Grasmat sneeuwvrij, maar niet perfect

Joseph Allijns, de voorzitter van KV Kortrijk, riep via Twitter vrijwilligers op om te komen helpen om de grasmat van het Guldensporenstadion sneeuwvrij te krijgen en dat heeft duidelijk geloond. Het Kortrijkse veld is immers volledig sneeuwvrij gemaakt, maar toch ligt het er niet echt goed bij. Krijgen we straks toch goed voetbal te zien?

Photo News

Opwarmen, de sneeuw is hier vakkundig geruimd! #crokycup #kvkgnt pic.twitter.com/HfR4qEn4Ys KAA Gent(@ KAAGent) link

Photo News Dussenne en Foket starten allebei in de basis.

19u30 - Eerste basisplaats voor Foket

Thomas Foket is eindelijk weer echt voetballer. De flankspeler staat vanavond, voor het eerst sinds zijn hartoperatie, weer in de basis van de Gentse hoofdmacht. Foket lijkt wel als winger in actie te komen, omdat ook Dussenne speelt en Kalu op de bank zit.

19u20 - Foket in de basis bij AA Gent

Opstelling AA Gent: Kalinic, Bronn, Mitrovic, Dussenne, Machado, Foket, Esiti, Dejaegere, Saief, Milicevic en Sylla

Bank: Thoelen, Verstraete, Yaremchuk, Kalu, Marcq, Simon Kubo en Horemans

19u15 - Kortrijk met Kagelmacher achetrin

Opstelling Kortrijk: Kaminski, Makarenko, Kumordzi, Kagelmacher, Rougeaux, Ajagun, Van Der Bruggen, D'Haene, De Smet, Ouali en Chevalier

Bank: Bruzzese, Kagé, Stojanovic, Budkivskyi, Azouni, Verboom, Van Loo en Perbet

KORTRIJK, BELGIUM - AUGUST 25 : Gary Kagelmacher defender of KV Kortrijk and Selim Amallah midfielder of Royal Excel Mouscron pictured during the Jupiler Pro League match between KV Kortrijk and Royal Excel Mouscron at the Guldensporenstadion on August 25, 2017 in Kortrijk, Belgium, 25/08/17 ( Photo by Jan De Meuleneir / Photonews

19u05 - Match van het jaar voor KV Oostende

Play-off 1 is een illusie geworden voor KV Oostende na de nederlaag van afgelopen weekend tegen KV Mechelen en dus is het 'money time' voor KV Oostende. Vanavond moét het voorbij Standard in de beker of anders lijkt het seizoen nu al voorbij. Dat geeft technisch directeur Luc Devroe ook toe. "Dit is de match van het jaar", zegt Devroe.

19u - Thuis won Kortrijk in beker altijd van Gent

Drie keer speelde KV Kortrijk thuis tegen AA Gent voor de Beker van België. Drie keer won het, maar slechts één keer ging het door. In 1998-'99 was er geen discussie: KVK poeierde de Buffalo's af met 5-2. In 2007-'08 won de tweedeklasser met 5-1 van Gent, maar ging het in het Ottenstadion met dodelijke 4-0 onderuit. En in 2013-'14 maakte Kortrijk de 1-0-nederlaag van de heenmatch goed dankzij een doelpunt van de Gent-huurling Benito Raman nog wel, maar in de strafschoppen (4-5) trapte... Hannes Van Der Bruggen voor Gent het beslissende doelpunt tegen het net.

VDB

19u - Kortrijk en AA Gent hebben amper geheimen voor elkaar

Vanavond staan op het scheidsrechtersblad een dozijn namen van trainers en spelers die de laatste tien jaar voor de tegenstander uitkwamen. Gent-coach Yves Vanderhaeghe, ex-trainer van Kortrijk, geeft de toon aan, geassisteerd door Francky Vandendriessche, eerder ook keeperstrainer bij KVK. En dan is er nog Patrick Turcq, de sportief manager die naar Gent overstapte nadat hij voor Kortrijk aardig wat transfers met de Buffalo's had gerealiseerd.

Vandaag nog huizen in de Gentse spelerskern vier spelers met een Kortrijks verleden. Thomas Matton (65 wedstrijden voor KVK) is er net uit weggevallen. Meer nog zijn er ex-Buffalo's bij KVK: Hannes Van Der Bruggen en Stijn De Smet gingen er rechtstreeks naartoe, Lepoint, Kage, Perbet, Bruzzese en Kaminski die er in de jeugdteams speelde, via een ommetje. Zeg niet dat ze mekaar niet kennen.

Photo News Hannes Van Der Bruggen neemt het vanavond op tegen meerdere ex-ploegmaats.