Herbeleef hoe Gano het pad effende tegen inspiratieloos STVV en Charleroi nipte maar verdiende zege boekte op Le Canonnier

Oostende - STVV: 2-0

In de Versluys Arena zit het er intussen op. Gano en Zivkovic zorgden snel voor de doelpunten. STVV probeerde nog in de tweede helft, maar de thuisploeg kwam nooit in de problemen.

KVO kwalificeert zich relatief gemakkelijk voor de volgende ronde