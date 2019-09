Gloriërende Bob Peeters wipt zijn ex-club uit de beker: “Verdiende kwalificatie” RVD

24 september 2019

Westerlo mag een bekerstunt bijschrijven op zijn palmares. De Kemphanen wipten in de 1/16de finales Waasland-Beveren uit de Croky Cup na een echte cupmatch en dito score (3-4). “Een verdiende kwalificatie op basis van onze sterke tweede helft, waarin we Waasland-Beveren op alle vlakken overpowerd hebben”, reageerde Bob Peeters na afloop. “Fysiek zijn we top, maar we moeten met lef en durf spelen om een resultaat te boeken. Op die manier hebben we de 3-1-achterstand nog omgezet in een 3-4-zege. Dit is de manier waarop ik mijn ploeg wil zien voetballen.”

Peeters onderstreepte nogmaals dat de beker geen prioriteit is voor Westerlo, maar zijn ploeg gaat eind deze week wel in de trommel voor de 1/8de finales. “Mijn spelers zullen nu wellicht verkondigen dat ze hopen op een grote naam zoals Standard of Club Brugge, maar voor mij maakt het echt niets uit”, aldus de ex-Rode Duivel. “Bekerwedstrijden zijn voor ons een goeie manier om iedereen betrokken te houden en jongens te laten spelen die in de competitie minder aan de bak komen.”