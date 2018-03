Gillet: "Standard verdient Europees voetbal" - Trossard: "Ze zijn het type ploeg dat zich alleen laat vallen" GVS

17 maart 2018

23u46

Bron: Sporza 0 Beker van België Jean-François Gillet pakte in minuut 86 uit met een ultieme reflex. Daardoor kwamen er verlengingen en pakte Standard tóch de beker.

"Het is top', aldus de sluitpost van de Rouches voor de microfoon bij Sporza. "We kennen een moeilijk seizoen maar zitten nu wel in play-off 1 en winnen deze beker. Mijn redding? In deze match is het slechts een detail. Maar het was een moeilijke wedstrijd in deze koude omstandigheden. Maar we deden het goed, Standard verdient het om elk jaar Europees voetbal te spelen."

Trossard: "Veel fases te belachelijk voor woorden"

"Ik heb niet veel woorden", aldus een ontgoochelde Leandro Trossard. "Het is teleurstellend. Standard is een type ploeg dat zich alleen laat vallen en tijd probeert te rekken. Er zullen veel fases zijn die te belachelijk zijn voor woorden. Langs de andere kant hebben wij ook onze kansen gehad en moeten we scherper zijn om deze af te maken. Persoonlijk ben ik wel tevreden, ik ben fit voor de play-offs. Maar nu ben ik toch vooral heel teleurgesteld."

Emond: "Onbeschrijfelijk gevoel"

De doelpuntenmaker van vanavond: Renaud Emond. "Het is een onbeschrijfelijk gevoel om de beslissende goal te maken in zo een belangrijke finale. Ik kwam op de voorzet van Carcela in de tweede zone en kon de bal in de winkelhaak koppen. De keeper had geen kans. Ongelofelijk, ik ben enorm tevreden."