Gents feestje aan de kust: Buffalo’s plaatsen zich na bloedstollende penaltyreeks voor finale Croky Cup Rudy Nuyens en Manu Henry

30 januari 2019

23u30 2 KV Oostende KVO KVO 2 einde 2 GNT GNT KAA Gent Beker van België AA Gent mag op 1 mei naar de Heizel voor de bekerfinale, maar dat heeft bloed, zweet en tranen gekost. Uiteindelijk ontpopte Thomas Kaminski zich tot held van de avond, met drie gestopte strafschoppen.

De thriller die vorige week in de Ghelamco Arena ingezet werd, kreeg gisteravond een verlengstuk aan de kust. KV Oostende leek lange tijd op een verdiende kwalificatie af te stevenen, maar na de rust nam AA Gent het heft in handen en kwamen de Buffalo’s alsnog langszij. Verlengingen brachten geen afscheiding, maar vanop de stip haalde Gent het uiteindelijk toch, met grote dank aan Thomas Kaminski.

Zowel Gert Verheyen als Jess Thorup pakten uit met een 3-5-2, maar bij de kustploeg functioneerde die veldbezetting een stuk beter dan bij de Buffalo’s. Bij AA Gent hadden ze de handen vol met de oprukkende Nouri, die pas deze winter overkwam van Valerengen, maar zijn flank afdweilde alsof hij dat al duizend keer had gedaan in Oostendse loondienst. Op het middenveld vonden Canesin en Vanlerberghe makkelijk de ruimte tussen de linies, bovendien zaten die van KVO veelal sneller op de tweede bal.

Oostende kwam al vroeg op voorsprong. Lombaerts kopte een hoekschop behendig door, De Sutter reageerde bij de tweede paal alerter dan Esiti. Alwéér De Sutter, die KVO ook in de heenwedstrijd een levenslijn bezorgde toen zijn team ten onder leek te gaan in de Ghelamco Arena. De Sutter leek afgeschreven, maar met het vertrouwen en het werk van Gert Verheyen kwam hij weer helemaal boven water. Met een paar kilo’s minder dan voor de winterstop ontpopte hij zich tot een geweldige lastpost voor de Gentse defensie. Jammer voor KVO dat hij op het halfuur al geblesseerd naar de kant moest, maar geen erg: zijn vervanger Sakala maakte er bij zijn eerste baltoets 2-0 van. De Gentse driemansdefensie werd andermaal simpel uit verband gespeeld, Kaminski was geklopt. De voorsprong van KVO was dik en dubbel verdiend, Zivkovic liet zelfs nog twee uitstekende mogelijkheden liggen om de kloof nog verder uit te diepen.

En AA Gent, vraagt u zich af? De Buffalo’s leken voor de rust vergeten dat er een prijs en een rechtstreeks ticket voor de Europa League op het spel stond. Gent probeerde wel hoog te voetballen, met een pak corners als resultaat, maar doelman Dutoit werd nauwelijks op de proef gesteld. Pas op slag van rust glipte Bezus op aangeven van Souquet door de Oostendse defensie, maar Dutoit redde nog in hoekschop. Toen Plastun noodgedwongen naar de kant moest, schakelde Thorup opnieuw over naar een viermansdefensie. De ingevallen Chakvetadze zorgde hoedanook voor meer dreiging, maar voor echt Gents gevaar moesten we wachten tot na de rust, toen Sørloth en Chakvetadze Dutoit tot twee uitstekende saves dwongen.

Gent was nu wakker en ontwikkelde gaandeweg steeds meer druk. Dutoit plooide niet voor pogingen van Chakvetadze en Bezus, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven op een schot van Sørloth en in blessuretijd kopte Bezus de bordjes in evenwicht. De verlengingen draaiden uit op een uitputtingsslag, waarbij de slordigheden zich opstapelden, maar Gent wel het meeste initiatief nam. Yaremchuk kwam op het eind van de eerste verlenging dicht bij de beslissende treffer, maar Dutoit hield zijn ploeg andermaal overeind. Bij de strafschoppen moest hij zich gewonnen geven.