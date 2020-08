Geen dubbel voor Club Brugge: Lior Refaelov nekt zijn ex-ploeg en schenkt Antwerp de beker YP/TTV

01 augustus 2020

22u25 150 Club Brugge CLU CLU 0 einde 1 ANT ANT Antwerp Croky Cup Niet favoriet Club Brugge, wél Antwerp mocht vanavond de beker omhoog steken in een leeg Koning Boudewijnstadion. Leko en matchwinnaar Refaelov vierden tegen een ontluisterend zwak blauw-zwart, dat uiteindelijk naast de dubbel grijpt. The Great Old mag ten koste van Charleroi rechtstreeks naar de poules van de Europa League.

Eindelijk weer voetbal! Club Brugge en Antwerp lijnrecht tegenover elkaar in de langverwachte bekerfinale vandaag op de Heizel, helaas zonder toeschouwers. Wel mét Lamkel Ze aan de aftrap en Club Brugge ‘au grand complet’. Met de herstelde Mata, Balanta en Diatta in de basis en ook de uitgeziekte Mechele centraal achterin. Opvallend: Krmencik haalde zelfs de wedstrijdselectie niet bij blauw-zwart. Clement koos voorin voor De Ketelaere en Okereke, jong talent Badji startte op de bank. In de eretribune een twintigkoppige delegatie van beide ploegen. Links Mannaert en Verhaeghe, rechts Gheysens en D’Onofrio. Toen de Brabançonne weerklonk, beseften de bijna 200 aanwezigen pas goed hoe het ‘nieuwe’ voetbal zonder fans er tot nader order écht uit zal zien.

Antwerp liet Club Brugge vanaf minuut één komen, een uitstekend plan zo bleek. De Great Old was levensgevaarlijk in de omschakeling, terwijl blauw-zwart helemaal niets klaar kreeg. Na zes minuten al stond Mbokani oog in oog met Mignolet, maar de Brugse doelman hield goed stand. De eerste van een vijftal goeie kansen voor Antwerp voor de rust. Hongla mikte nog net over en ook Jukleröd was dicht bij een doelpunt. Uiteindelijk zorgde Refaelov tegen zijn ex-ploeg halverwege de eerste helft voor de openingsgoal. De Israëliër gleed de bal op aangeven van Jukleröd eenvoudig tegen de touwen, een verdiende treffer voor Antwerp. De Great Old toonde zich in de ganse eerste helft véél scherper dan Club, dat loom en ongeïnspireerd voor de dag kwam. Geen bal tussen de palen voor de pauze en quasi niemand die een voldoende haalde. Met Deli, Vanaken en vooral Balanta op kop presteerden de Bruggelingen flink onder de norm en de verwachtingen, met een logische 0-1-achterstand als gevolg. Club verbaasde zichzelf - nooit was de landskampioen vorig seizoen zwakker in een topwedstrijd dan vandaag.

Na vijf minuten in de tweede helft greep Clement in. Okereke werd tegen zijn goesting naar de kant gehaald, Badji vierde zijn officieel debuut. Club zocht naar openingen, maar stuitte telkens opnieuw op een rood-witte muur. Antwerp was op zijn beurt veel minder gevaarlijk op de counter dan voor de rust. De eerste échte kans was voor invaller Badji. Verraderlijke kopbal van de Senegalees, maar doelman Matijas was bij de les. De 18-jarige spits bracht leven in de blauw-zwarte brouwerij: Matijas moest na 70 minuten opnieuw alles uit de kast halen om een hard schot van Badji uit zijn doel te weren. Club groeide met mondjesmaat, maar de tijd tikte weg. Clement wisselde bij ingang van het slotkwartier Sobol voor Schrijvers, Rits kwam voor Balanta.

In het slotkwartier was Badji er met het hoofd nog eens dicht bij en ging een schot van Schrijvers net naast. Uiteindelijk slaagde Club er ondanks een betere tweede helft niet in het tij te keren… met alle gevolgen van dien. Geen dubbel voor blauw-zwart, ietwat tegen de verwachtingen in mocht Antwerp vieren op de Heizel. Een dreun voor de Bruggelingen, een droomstart van het nieuwe seizoen voor Leko en The Great Old, die rechtstreeks naar de poules van de Europa League mogen.

Lees ook:

ONS RAPPORT. Twee (onverwachte) buizen bij Club Brugge, Lamkel Zé uitblinker bij Antwerp



Clement: “Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor mijn groep”



Mignolet: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt voor rust”



Matchwinnaar Refaelov: “Het plannetje klopte helemaal”





Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.