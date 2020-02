Geen combiregeling van kracht in bekerfinale, Club en Antwerp maken ticketprijzen bekend Michaël Vergauwen

14 februari 2020

12u19 26 Croky Cup Goed nieuws voor de fans die op 22 maart de bekerfinale in Brussel willen bijwonen. Vanmorgen raakte bekend dat er géén combiregeling van kracht zal zijn. Wel zal er gevraagd worden om zoveel mogelijk met bussen en het openbaar vervoer te komen. Tickets voor de finale kosten tussen €30 en €60.

Tickets (net geen 20.000 per team) zullen 30 (voor de sfeervakken achter het doel), 45 of 60 euro kosten. Voor het eerst kunnen mindervaliden en hun begeleider een ticket verkrijgen dat minder kost dan het goedkoopste ticket, namelijk 15 euro. Die gunstmaatregel komt er op expliciete vraag van beide clubs.

Op de esplanade van het Atomium komen twee fanzones. Die van Club komt aan de ‘bovenkant’ van het plein, gelinkt aan Parking C, de Antwerp-kant ligt ‘onderaan’. Het Atomium en een ruime perimeter errond zal dienen als buffer om confrontaties tussen beide supportersgroepen te vermijden.

Antwerp zal op de dag van de bekerfinale ‘s middags een brunch-businessevent organiseren op de Bosuil, om nadien samen richting Heizel te rijden. Volgende week maakt de Great Old meer details bekend en opent het een tijdelijke nieuwe site om tickets te bestellen. De prijzen voor tickets liggen tussen €30 en €60 voor beide teams.

De Club-supporters kunnen vanaf 25 februari om 10 uur een kaartje bemachtigen, als ze in het bezit zijn van een abonnement. Leden van de supportersfederatie kunnen hun tickets via hun supportersclub kopen. Vanaf 2 maart kunnen ook niet-abonnees online tickets kopen. De Club-fans zullen zich in tribune 3 en 4 bevinden.

🎟️ Hier is ze dan, alle ticketinfo voor de Bekerfinale! #CrokyCup



MEER | https://t.co/2wFy9kuz2N pic.twitter.com/lLaU53kxTZ Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

