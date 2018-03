FT België: Rode Duivels geven EHBO-cursus - Lierse-spelers in staking - Timmermans voorzitter Pro League De voetbalredactie

19 maart 2018

14u30 0 Beker van België Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Timmermans interim-voorzitter, Croonen en Orlans nieuwe bestuursleden Pro League

Johan Timmermans (KV Mechelen) is vandaag door de raad van bestuur aangewezen als de interim-voorzitter van de Pro League tot op 5 juni een definitieve opvolger van Roger Vanden Stock verkozen wordt.

Timmermans ging in op de vraag van het management van de Pro League. Niemand had bezwaar tegen de aanstelling van de voorzitter van KV Mechelen. Hij zat vandaag/maandag al de bijeenkomsten van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor. Op de volgende algemene vergadering wordt een definitieve voorzitter verkozen. De komende twee vergaderingen van de raad van bestuur (23 april en 14 mei) zullen onder het voorzitterschap van Timmermans gebeuren.

Behalve de positie van Vanden Stock moesten ook twee bestuurspostjes ingevuld worden. Patrick Janssens, ontslagen bij KRC Genk, en Luc Devroe, die Oostende verliet, mochten niet langer zetelen in de raad van bestuur. Hun opvolgers worden voorzitters Peter Croonen (Genk) en Patrick Orlans (Oostende).

Rode Duivels tonen hoe je moet reanimeren

Hoe red je een leven? Onze Rode Duivels demonstreren in een filmpje van naaldje tot draadje welke stappen je precies moet doorlopen wanneer iemand naast je neervalt en reanimatie nodig is. Van "Simon, ben je wakker?" tot "Nu weet ik niet of je echt aan het slapen bent of niet." Want EHBO is belangrijk.

🏥 EHBO is belangrijk! ⚽

EHBO is belangrijk! Welke stappen moet je doorlopen bij reanimatie?

Silas Gnaka verlengt tot 2020 bij Eupen

De Ivoriaanse verdediger Silas Gnaka (19) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij KAS Eupen. Hij verlengde met twee jaar bij de Panda's tot 30 juni 2020.

Gnaka is een product uit de Senegalese Aspire Academy en kwam in januari 2017 naar de Kehrweg. Vorig seizoen zette hij zijn eerste stappen in het profvoetbal tijdens play-off 2.

Dit seizoen kreeg de Ivoriaan na de winterstop regelmatig speelkansen. "Zijn prestaties waren overtuigend", meldt Eupen. "Wij zijn blij dat we de samenwerking met deze talentvolle Ivoriaanse verdediger kunnen verlengen."

De Ivoriaan mag zich ook kersvers belofteninternational noemen. Hij werd opgeroepen voor duels tegen het Franse Beauvais en Togo.

Lierse-spelers staken

De financiële malaise bij Lierse heeft een nieuw ‘hoogtepunt’ bereikt. De spelers van de A-kern, die al heel het seizoen worden geconfronteerd met laattijdige betalingen en op dit moment nog wachten op hun loon van februari – gingen vanochtend in staking. Het feit dat de door het bestuur aangekondigde overname afgelopen weekend nog steeds niet rond raakte, schoot bij de spelers in het verkeerde keelgat. Een overname lijkt op dit moment nog de enige oplossing voor de financiële problemen van de club. Om een signaal te geven besloot de spelersgroep om niet te trainen. Enkelen trokken nog wel op eigen houtje naar de fitness om hun conditie wat te onderhouden. In de kleedkamer zal nu dagelijks worden bekeken of de staking al dan niet wordt verder gezet. Het bestuur beweert dat de overname nog niet is afgesprongen, maar dat er een paar “onverwachte problemen” zijn opgedoken. Een groep rond ex-Waregemspeler David Nakhid lijkt de voornaamste kandidaat om huidig eigenaar Maged Samy uit te kopen.

Vuilste bekerfinale ooit

Racing Genk (7) en Standard (5) slaagden er in de finale in samen 12 gele kaarten en 1 rode kaart te verzamelen. Een triest nieuw record in de geschiedenis van de Beker van België. Het vorige record dateerde uit 2016 en de finale tussen Standard en Club Brugge. Toen werd 7 keer geel getrokken en 1 keer rood, in 90 minuten weliswaar. Nog opvallend: zaterdagavond vielen alle kaarten in de tweede helft en de verlengingen. Lardot kon in de eerste helft zijn kaarten op zak houden.

Het was trouwens nog maar de tweede keer dat er na 90 minuten 0-0 op het scorebord stond in de bekerfinale. In 1984 was dat het geval in AA Gent - Standard. De Buffalo's scoorden nog twee keer in de verlengingen.

Tim Matthys nog één jaar voetballer

Nog één jaar gaat hij door, daarna wordt Tim Matthys (34) in principe toegevoegd aan de sportieve cel van KV Mechelen. Dat zei de flankaanvaller gisteren op Sporza Radio. "Het is de bedoeling om nog een jaar te spelen, de titel te pakken in 1B en om dan een plaats in de sportieve cel te krijgen. Er zijn al enkele gesprekken geweest met het bestuur."Hij hoopt met andere woorden om zijn carrière bij Malinwa in stijl af te sluiten.

"Het zou wrang zijn om afscheid te nemen op deze manier, met een degradatie. Zo had ik het me niet ingebeeld." Die gesprekken tussen het bestuur en Matthys worden in principe later deze week hervat. Maar zowel de club als de speler zijn geneigd om de samenwerking ook na volgend seizoen verder te zetten. Al zal dat dan in een andere rol zijn.

Voorlopig nemen Stefaan Vanroy en Dennis Hendrickx de taken van sportief directeur Rik Vande Velde - hij wordt hoofdscout - over. In welke functie Matthys aan boord blijft, is nog niet duidelijk, maar het is niet ondenkbaar dat hij op termijn meer sportieve verantwoordelijkheid krijgt.

Overal Bengaals vuur, Pro League kan nog niet optreden

Terwijl de politie vorige week nog een oproep deed om de dingen thuis te laten, bleef de bekerfinale allerminst gespaard van Bengaals vuur. Nog voor de match werd er in de stations en rond het stadion al massaal veel vuurwerk afgestoken. Bij de aftrap hulde nagenoeg heel het vak aan Standardzijde zich in rook en ook bij de Genkse fans waren er tientallen met de vuurstaven binnengeraakt. Sfeervol, maar tegelijk ook zeer gevaarlijk. Bengaals vuur haalt tot 1.500 graden Celsius en het risico op ernstige brandwonden is dan ook groot. De Pro League kan vooralsnog niet optreden. "Het reglement zegt dat wij een boete mogen eisen van 25.000 euro als de match (tijdelijk) gestaakt moet worden", zegt CEO François. "Het is afwachten of er in het verslag melding van gemaakt wordt. Pas dan kan het bondsparket in actie schieten."