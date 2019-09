Francs Borains-coach Brogno: “Club is geen Belgische, maar Europese topploeg” TTV

25 september 2019

08u36 0 Croky Cup Hoogdag in de streek van Boussu, waar het lokale Francs Borains vanavond Club Brugge ontvangt: “Een fantastisch geschenk”, meent coach Dante Brogno.

“Dit is de beste ploeg van België. Meer nog: het is geen Belgische, maar een Europese topploeg die we ontmoeten. Ze zijn in vorm en leven in de euforie van de Champions League. Ook al zullen ze niet met hun sterkste elftal starten, toch blijft Club de grote favoriet. We moeten realistisch zijn. Ik zal mijn spelers meegeven dat ze zich moeten amuseren en profiteren van deze momenten”, aldus Brogno.

“Waar we ons aan vastklampen? Met Luik zijn we twee jaar geleden door Zulte Waregem uitgeschakeld na een 2-3-nederlaag, dit terwijl zij drie strafschoppen nodig hadden (grijnst). De beker is en blijft de beker, en dat geeft ons moed.”

Het 53-jarige boegbeeld van Sporting Charleroi verzamelde tussen 1986 en 2001 389 wedstrijden voor de Karolo’s, waarin hij 108 keer scoorde. In het seizoen 2002-2003 won de coach van het voormalige Boussu Dour als hoofdtrainer van Charleroi met 1-2 in het Jan Breydelstadion, vooraleer hij aan de slag ging bij Olympic Charleroi, Union, Tubize, La Louvière en RFC Liège: “Dat blijft nog steeds één van de mooiste herinneringen zijn mijn carrière.”