Francky Dury: “We moeten niet kwaad zijn op onszelf, wel fier” Redactie

05 februari 2020

23u07

Bron: VTM NIEUWS 0 Croky Cup Heel zulte Waregem was ontgoocheld. Dat was bij coach Francky Dury niet anders. Maar hij was wel trots op wat zijn team gebracht heeft tegen Club Brugge. “We moeten niet kwaad zijn op onszelf, wel fier.”

Een moedig Essevee leek verlengingen uit de brand te slepen tegen Club Brugge, maar in de slotminuten scoorde Charles De Ketelaere de winnende treffer voor Club Brugge. Domper voor Zulte Waregem. “Natuurlijk zijn we ontgoocheld. Op basis van deze match verdienen we dit niet”, reageerde Francky Dury bij Sporza. “We hadden kansen, hebben gedurfd gespeeld. Maar Club maakte het af. We hebben gestreden. Ik zei tegen mijn spelers dat ze ontgoocheld mogen zijn, maar ook fier op wat we gebracht hebben.”

Dury’s collega, Philippe Clement, had na afloop lovende woorden over voor Zulte Waregem. “Ach, aan schouderklopjes van een winnende aan een verliezende ploeg heb je niets aan. Ik ben er zeker van dat hij dat niet zou zeggen als Club verloren had.”