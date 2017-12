FOTO: Bijna had de loting voor de halve finales van de Croky Cup er wel erg vreemd uitgezien YP

Standard tegen de winnaar van Club Brugge-Charleroi en KV Kortrijk tegen Racing Genk: dat zijn de affiches in de halve finales van de Croky Cup waarvoor deze vooravond werd geloot in het bondsgebouw. Maar aanvankelijk liep bij die loting toch niet alles van een leien dakje, zo leert ons bovenstaande foto. Genk klopte Waasland-Beveren gisteren na strafschoppen, maar het waren de Waaslanders die in de balletjes zouden gaan. De fout werd snel rechtgezet en de foto al even snel weggehaald, maar het kwaad was natuurlijk al geschied - zo gaat dat dezer dagen.