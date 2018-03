Ferrera won 2 jaar geleden de beker met Standard: "Ik keek naar de journalisten en dacht: 'Wat nu? schrijf maar'" Frank Dekeyser

14 maart 2018

11u02 0 Beker van België "Rond middernacht at ik pasta." Yannick Ferrera over zijn herinneringen aan de bekerwinst van Standard twee jaar geleden. Hij blikt ook vooruit naar Racing Genk-Standard van zaterdagavond. "Het zal geen tactisch steekspel zijn en efficiëntie wordt belangrijk."

De terugblik

"Het was een revanche"

20 maart 2016. Die dag won Standard zijn laatste beker na een finale tegen Club Brugge en met Yannick Ferrera als trainer. 1-2 , het winnende doelpunt gescoord door Ivan Santini. "En toch was de titel met STVV in tweede klasse mooier voor mij", aldus Ferrera. "De bekerwinst met Standard is een mooie tweede. Het was op dat moment echt een opluchting. Ik kende een moeilijke situatie in Luik. We hadden de week ervoor zwaar verloren in Mechelen waardoor we play-off 1 misten. En er waren veel geruchten over mijn toekomst. Het deed enorm veel deugd."

