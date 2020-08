Faris Haroun hekelt spelers van Club Brugge: "Ze waren tijdens de match heel hautain" YP

02 augustus 2020

00u09

Bron: Belga 0 Beker van België De Antwerp-spelers waren na afloop van de met 1-0 gewonnen bekerfinale tegen Club Brugge begrijpelijk euforisch, maar er moest sommige jongens ook nog iets van de lever. Kapitein Faris Haroun had zich tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld enorm gestoord aan de Brugse spelers. "Ze hebben me een hele wedstrijd lang uitgescholden", zei hij zonder omwegen.

"We klopten achtereenvolgens Genk, Standard, Kortrijk en Club Brugge", begon Haroun. "Niemand verdient deze zege meer dan ons. De spelers van Club Brugge waren in hun hoofd vooraf al de winnaars. Ze hebben me tijdens de match voortdurend uitgescholden. Ze waren zeer hautain. Maar wij wisten beter. De mentaliteit van dit Antwerp is enorm. Na de wedstrijd was de ontlading dan ook heel groot.”

Ook voor rasechte Antwerpenaar Ritchie De Laet was het een heel speciale avond. "Dit is het mooiste moment uit mijn carrière", zei hij. "Dit is de club van mijn hart. Onze fans hebben 25 jaar moeten afzien. Dan is dit heel special. We waren vandaag klaar om onze kop ervoor te leggen. Volgens de media hadden wij geen kans. Dat heeft ons alleen maar meer vuur gegeven voor de wedstrijd. Je zag dat vooral voor rust. Het had makkelijk 2-0 of 3-0 kunnen zijn. Na de pauze hebben we verdedigd. Dat doen we graag. Dat kunnen we en dat steken we niet onder stoelen of banken."