Fans Anderlecht gooien bier en vuurwerk naar Luyindama, match werd even stilgelegd Glenn Van Snick

Op dit moment staat Standard tijdens de achtste finales van de Beker van België op het veld van grote rivaal Anderlecht met 0-1 voor dankzij een doelpunt van Carlinhos. Dat leidt blijkbaar tot grote frustraties van enkele supporters van de thuisploeg. De tweede helft was namelijk nog maar vijf minuten ver of scheidsrechter Wouters stuurde beide ploegen alweer naar binnen. De fans van Anderlecht gooiden bier en een vuurpijl richting Standard-verdediger Luyindama, die geblesseerd op de grond bleef liggen. Enkele minuten later ging de wedstrijd toch verder, maar het incident zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen.

Le standard doit gagner ce match 0-5 !

Anderlecht doit être pénalisé #AndSta #crockycup #RTLSport pic.twitter.com/fDw3hFaKUa Nino IUDICELLO(@ Ninoiudi) link

