Euforie bij Bölöni ebt meteen weg na bekerzege: “Ik ben te dom, denk ik” MVS/KDC

04 december 2019

06u40

Bron: Eigen berichtgeving 14 Croky Cup Feest op de Bosuil, want Antwerp bekert verder. Na een bloedstollende partij tegen Genk (3-3) werd het duel beslist in een penaltyreeks, waarin de Great Old aan het langste eind trok. Maar de euforie bij coach Laszlo Bölöni ging snel weer gaan liggen. “Waarom moeten wij vrijdag al spelen?”

Nog maar enkele minuten door naar de volgende ronde in de beker, maar dat belette Laszlo Bölöni niet om al vooruit te kijken. Meer bepaald naar vrijdag, wanneer Antwerp het tegen Waasland-Beveren opneemt. De euforie van de bekertriomf was meteen weggeëbd bij de trainer van de Great Old.

“Ik ben te dom om dit te begrijpen. Waarom moeten wij vrijdag al spelen? Ik snap er niets van. Wat is er mis met zaterdag? Met zondag? Wie beslist dit? Minder dan twee dagen na deze zware match, die in barre omstandigheden moest gespeeld worden, opnieuw een wedstrijd... Waasland-Beveren zal blij zijn met wat er vanavond gebeurde, denk ik.” Bölöni zelf duidelijk veel minder.

Bolat: “Beter dan een clean sheet”

Drie goals tegen, maar ach, voor één keer vond Sinan Bolat het best oké. Door de strafschop van Wouters te stoppen effende hij het pad voor Mbokani en de Antwerpse triomf. “De beker winnen staat hoog op ons lijstje”, gaf de doelman na afloop toe. “Als de loting een beetje meezit kunnen we wel ver raken denk ik. Ik ben blij dat ik opnieuw belangrijk ben geweest.” Nadat hij vorig weekend al de nul hield tegen KV Mechelen kon Bolat zich ook gisteren onderscheiden. Zelfs met drie tegengoals. “(lacht) Ach, dit is toch wel beter dan een clean sheet, niet? Ik heb mijn werk gedaan, ook al is het een beetje jammer dat ik die goals binnen kreeg. Gelukkig konden we het nog rechtzetten. Of ik koud heb gehad? Nee, ook al had ik eigenlijk niet veel werk. De spanning van de wedstrijd hield me warm.” Morgen trekt Antwerp al naar Waasland-Beveren. “Ik hoop niet dat we deze wedstrijd gaan voelen dan.”