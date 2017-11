En plots ligt Sa Pinto tegen de grasmat Glenn Van Snick

22u53

Het is een bekeravondje om niet snel te vergeten. Nadat men in Mechelen haastig op zoek ging naar een scheidsrechter, Luyindama werd bekogeld door een vuurwerkpijl kon Standard-trainer Sa Pinto niet ontbreken om de show te stelen. Zonder enige aanleiding dook de Portugees plots tegen de grasmat. Het leek alsof hij met zijn opmerkelijke val een schwalbe wilde simuleren en zelfs de scheidsrechter even te lijf wilde gaan. Gelukkig konden zijn spelers hem nog net op tijd bedaren. Het levert alvast vreemde maar hilarische beelden op.

