En plots ging het licht uit op de Bosuil: bekerduel Antwerp-Genk even stilgelegd na lichtpanne ABD

03 december 2019

21u21 0

En plots ging het licht uit op de Bosuil. Na zo’n twintig minuten spelen begaf de stadionverlichting het. De fans zagen er de lol wel van in - de zaklampen op de smartphones zorgden voor sfeer. Maar scheidsrechter Lothar D’Hondt moest het bekerduel tussen Antwerp en RC Genk wel noodgedwongen stilleggen en de spelers gingen naar binnen. Wat de panne precies veroorzaakte, is onduidelijk. Na een klein kwartier was het euvel gelukkig opgelost en kon de wedstrijd weer op gang gefloten worden.