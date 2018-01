En dat na een beresterke match: Teddy Chevalier doet alles behalve scoren ESK

30 januari 2018

23u03 0 Beker van België Als het van Teddy Chevalier afhing, had de winst best ruimer mogen zijn. De Nordist liep diep, maakte de flanken breed, verdedigde mee, streed voorin en achterin, gaf vrijschoppen en corners en dreigde tusendoor ook nog. Met hem in de punt en Perbet op de bank koos De Boeck voor snelheid op alle posities.

Teddy Chevalier wil altijd een spits zijn. Hij was dat toen hij ontbolsterde onder Yves Vanderhaeghe met Ivan Santini in de rug, maar onder Glen De Boeck moet hij normaliter uitwijken naar de rechterflank. Niet vanavond en dat zullen ze in Genk geweten hebben.

Chevalier is het prototype van een beweeglijke aanvaller binnen een merkwaardig systeem-De Boeck waarin de aanvallende spelers zo vaak van positie wisselen dat de tegenstander er het zicht op kwijt geraakt. Dat versterkte de coach vanavond nog door niet voor Perbet en Lepoint te kiezen maar voor Ajagun en Azouni die samen met Ouali en D'Haene en uiteraard Chevalier de lichte brigade vormden waartegen je nooit man-op-man kunt verdedigen.

Als 'Roodbaard' dan al eens een woelwater is naast het veld, dan zeker wel erop. Hij zat in vrijwel alle acties en maakte van Dewaest een bange opponent die liever week dan te happen. Maar één zekerheid bleef bestaan: in de Beker van België scoorde Teddy nog nooit voor KV Kortrijk. Een kwartier voor tijd werd hij - moegestreden - gewisseld. Vanaf de bank zag hij evenwel hoe Lukas Rougeaux dan toch nog voor de kleine zege zorgde die hijzelf niet had kunnen forceren. In Genk houden ze allicht hun hart vast voor zijn komst komende dinsdag.