Een voorteken? Anderlecht en Club betwisten bekertopper al aan kickertafel

19 december 2019



In afwachting van het geleverde spel op de grasmat, werd de bekertopper tussen Anderlecht en Club Brugge al betwist aan de kicker. In de allereerste Croky Kickercup-wedstrijd ooit, keken beide rivalen elkaar als aperitiefje in de ogen. Paars-wit rekende op ex-aanvaller en gewezen jeugdtrainer Oleg Iachtchouk en profspeelster Charlotte Tison. Langs de zijde van blauw-zwart moest Leo Van Der Elst - hoofdcoach bij de vrouwen - en voetbalster Ellen Martens de Brugse eer hooghouden. Wie na een spannende partij won, ontdekt u in de video hierboven.