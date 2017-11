Dury niet te spreken: "Daarvoor vliegt Sa Pinto op het veld, maar wij moeten het maar slikken" Mike De Beck

23u49

Bron: Play Sports 0 Photo News Beker van België Francky Dury stond na de 2-3-nederlaag met een wrang gevoel voor de microfoon van Play Sports. Vooral het feit dat Dion Cools geen tweede gele kaart kreeg, ging er bij de coach van Zulte Waregem niet in.

"Ik sta hier met een slecht gevoel want we zijn uitgeschakeld en zijn slecht aan de wedstrijd begonnen. In de tweede helft komen we langszij op het moment dat zij met tien moeten komen. Cools moet altijd een tweede gele kaart krijgen. Daarvoor vliegt Sa Pinto op het veld, maar wij moeten het altijd maar slikken. Ik vind dat niet correct. Iedereen heeft het gezien, behalve de leiding", doet Dury zijn verhaal.

"Op een bepaald moment is het te veel. Ik vind dat er grenzen zijn. Ik zit al twaalf jaar in het voetbal en ik heb het allemaal al zien gebeuren. We zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Maar geluk moet je zelf afdwingen en dat doen we momenteel niet. Ik blijf erbij dat Cools altijd een tweede gele kaart moet krijgen. Uiteindelijk geeft hij toch de pass voor de beslissende 2-3. Anders spelen ze met tien verder in de tweede helft."

Ivan Leko loofde dan weer de mentale kracht van zijn team. "Jammer genoeg ligt onze efficiëntie niet hoog genoeg, maar op een andere manier is dat ook mooi. Dat betekent dat ons voetbal goed genoeg is op een collectieve manier. Het veld was echt zwaar. Als je voelt dat je beter bent en dan toch 2-1 achter komt dan is de mentale kracht die ze toonden bijzonder knap", vertelde de coach van Club Brugge.