Deze oude bekenden houdt u bij de 'kleintjes' vanavond best in de gaten in de Croky Cup JONAS VAN DE VEIRE

26 september 2018

08u01 0 Beker van België De beker: altijd een fijn weerzien met (oude) bekenden. Deze drie houdt u vanavond maar beter in de gaten bij de 'kleintjes'. En wie zien we nog meer aan het werk? Een overzicht.

Lode Vertonghen (Duffel)

De familie Vertonghen kijkt vanavond niet alleen naar Tottenham - Watford. Want Lode, broer van recordinternational Jan, staat voor een memorabele wedstrijd. De 28-jarige sterkhouder van Duffel, vorig jaar cruciaal in het behoud, hoopt te stunten bij Sint-Truiden. Net als zijn bloedverwant speelt hij centraal achterin. "Maar zelden beseffen tegenstanders dat ik de broer van Jan ben. We lijken dan ook niet zo hard op elkaar", lachte hij ooit in deze krant.

Alessio Staelens (Knokke)

Bekende voetbalzonen bij Knokke: Justin Verlinden, zoon van Club-legende Dany. En ook Alessio Staelens, pupil van voormalig Rode Duivel Lorenzo. Die tweede was vorig seizoen een sensatie in de eerste amateurliga. Met in totaal 24 treffers kroonde hij zich met overschot tot topschutter en had hij een groot aandeel in de titel - alleen had Knokke geen licentie voor 1B. De 24-jarige ex-speler van Cercle Brugge mag vanavond zijn torinstinct aan het grote publiek te tonen.

Alessandro Cordaro (Virton)

Aan ervaring geen gebrek bij Virton. Maar liefst zeven spelers waren ooit actief in eerste klasse. De bekendste: Alessandro Cordaro (32). Ruim driehonderd wedstrijden - bij Bergen, Mechelen, Charleroi en Zulte Waregem - op het hoogste niveau staan er op zijn teller. Nadat Essevee zijn contract niet verlengde, pikte geen enkele eersteklasser hem op. Tot Cordaro's enorme ontgoocheling. Reken maar dat hij vanavond hun ongelijk zal willen bewijzen met een knalprestatie tegen AA Gent.

VERDER UITKIJKEN NAAR:

Ol. Charleroi

Michaël Seoudi (Waasland-Beveren)

STAF: Patrick Dimbala (Eendracht Aalst)

STAF: Itsvan Dudas (keepertrainer, vroeger Charleroi en Brussels)

Knokke

Alessio Staelens (Cercle)

Aaron Dhondt (Waasland-Beveren)

Michaël Clepkens (Waasland-Beveren, Kortrijk)

Justin Verlinden (KV Oostende)

Sander De Prycker (Lokeren)

Virton

Anthony Moris (Standard, KV Mechelen, STVV)

Guillaume François (Charleroi)

Pape M'Bow (Bergen)

Raphaël Lecomte (Westerlo)

Alessandro Cordaro (Mechelen, Bergen, Charleroi, Zulte Waregem)

Mehdi Lazaar

STAF: Marc Grosjean

Deinze

Lennert De Smul (KV Kortrijk)

Niels De Schutter (Waasland-Beveren, KV Oostende)

Arnaud De Greef (Westerlo)

Flavien Le Postollec (Brussels, Bergen, OH Leuven)

Michael Lallemand (KV Kortrijk)

Mehdi Tarfi (Zulte Waregem)

Bart Goossens (Deinze)

STAF Regi Van Acker

Aalst:

Kenny Van Hoevelen (KV Mechelen)

Jonas Heymans (Lierse)

Maxime Annys (Westerlo, Roeselare, OH Leuven, STVV, Bergen)

Jilke De Coninck (Cercle Brugge)

René Sterckx (Zulte Waregem)

Hoogstraten

Souleymane Baba Diomandé (Lierse)

Heist

Nicolas Orye (Waasland-Beveren)

Jason Adesanya (KV Mechelen, Lierse)

David Wijns (OH Leuven)

Dessel

Kevin Janssens (Cercle)

STAF Dirk Thoelen

FAMILIE VAN

Duffel: Gianni van den Buijs (zoon van Stan)

Duffel: Lode Vertonghen (broer van Jan)

Lommel: Glenn Claes (zoon van Eddy)

Knokke: Justin Verlinden (zoon van Dany)

Knokke: Alessio Staelens (zoon van Lorenzo)

Hoogstraten: Dario De Roover (zoon van Bart)

Hoogstraten: Wim Bokila (zoon van N'Dingi)