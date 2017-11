De zwarte reeks van Lokeren tegen AA Gent: “Ze liggen ons gewoon niet” Mijat Maric over non winning streak tegen Gent Michaël Vergauwen en Dieter Peeters

06u30 0 BELGA Maric tackelt Gent-speler Bjedov. Beker van België 23. Drieëntwintig matchen. Zolang is het geleden dat Lokeren nog eens kon winnen van AA Gent. Eén zege in de laatste 32 confrontaties. Van 22 september 2010, of meer dan 7 jaar geleden, is het geleden dat Lokeren nog eens mocht juichen tegen de grote buur. 3-2 werd het toen op Daknam, dankzij de winning goal van Donovan Deekman in de 87ste minuut. Er toen al bij: Mijat Maric. De centrale verdediger over het waarom van die gigantisch lange reeks zonder overwinning.

“Er zijn verschillende ploegen waar we het vaak lastig tegen hebben”, vertelt hij ons. “Gent, maar ook Anderlecht, Club Brugge. Ik weet niet waarom we nooit winnen van Gent. Ze liggen ons gewoon niet. Voor de laatste match (vorige week in de competitie verloor Lokeren met 0-3, red) was ik ervan overtuigd dat we iets konden doen. We verloren. Zonder dat ze iets creëerden. Ze scoorden via twee standaardfases en een fout van mezelf. Het is niet dat ze ons hebben weggespeeld of zo. En toch…"

"Weet je, wij moeten echt top zijn om tegen zo’n teams iets te kunnen doen. Als er twee, drie basisspelers ontbreken, hebben we een probleem. We hebben geen 20 toppers zoals Gent. Als bij hen Brecht Dejaegere naar de kant moet, brengen ze gewoon Danijel Milicevic in. Begrijp je? Maar kansloos ben je nooit in voetbal. Ik denk nog eens terug aan die match eerder op het seizoen tegen Zulte Waregem. Zij waren ongelofelijk goed bezig, wij zaten in een dip. En toch wonnen we ginds, overtuigend. Zo zie je maar.”

De cijfers sinds de laatste zege

Aantal wedstrijden: 23

Overwinningen AA Gent: 11

Gelijkspelen: 12

Overwinningen Lokeren: 0

Doelpunten AA Gent: 44

Doelpunten Lokeren: 22

Datawrapper De zwarte reeks van Lokeren tegen AA Gent

