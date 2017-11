De ware reden waarom Sa Pinto plots neerzeeg op Brusselse grasmat Glenn Van Snick Thomas Lissens en Niels Vleminckx

23u35

Bron: Eigen berichtgeving 2 BELGA Beker van België Het was een bekeravondje om niet snel te vergeten. Nadat men in Mechelen haastig op zoek ging naar een scheidsrechter en Luyindama werd bekogeld met een vuurwerkpijl, kon Standard-trainer Sa Pinto niet ontbreken om de show te stelen.

In de 'Clasico' tegen Anderlecht dook de Portugees plots tegen de grasmat. De aanleiding was aanvankelijk niet duidelijk, maar in zijn interview na de wedstrijd vertelde Sa Pinto waarom hij plots op de grond lag.

"Er werd iets op mij gegooid", deed Sa Pinto zijn verhaal bij Play Sports. "In het begin doet het echt wel pijn, zoals wanneer je tijdens de wedstrijd een trap moet incasseren. Ik wilde even niet bewegen toen ik op de grond lag, omdat ik vond dat de scheidsrechter dat echt had moeten zien. Dit is niet normaal, sorry. Ik voelde plots iets hard op mijn been belanden. Dat kan niet. Op het veld moeten we veilig zijn. En neen, ik heb de fans niet geprovoceerd."

Sa Pinto werd na zijn toneelstukje wel naar de tribune gestuurd. Tot zijn onvrede - zelden zo'n boze coach gezien in het betaalde voetbal. "Ik vond het not done. Zeker omdat die ref mij dan nog naar de tribune stuurde, terwijl ik degene ben die bekogeld is geweest. Vandaag landt dat flesje op mijn voet. Morgen misschien tegen mijn hoofd: en wat dan? Dit is geen voetbal."

