De laatste Belgische winnaar van een Europacup tegen club met 11 landstitels: waarom Union - KVM zowel traditie als ambitie uitademt ODBS/LPB

29 januari 2019

16u15 0 Beker van België De Belgische ‘Cup Final’ geeft straks haar eerste geheim prijs, wanneer we weten wie de eerste bekerfinalist wordt. Eén ding staat vast: met Union of KV Mechelen wordt dat sowieso een volkse club met passie. Waar nostalgie nooit ver om de hoek loert, maar waar er ook gedroomd wordt die lang (in het geval van Union zelfs héél lang) vervlogen gloriejaren te laten herleven. Niet in het minst door de achterban.

Hun stamnummer

Zowel Union als KV Mechelen zijn de trotse bezitter van een laag stamnummer. De Brusselse club pronkt met stamnummer 10, Malinwa heeft stamnummer 25. Ten tijde van de vereffening, in het seizoen 2002-2003, was er de KVM-fans alles aan gelegen om het stamnummer - hét clubsymbool bij uitstek - te kunnen behouden. De groep rond tv-icoon (én KVM-supporter) Marc Uytterhoeven deed een bod op het stamnummer, zodat ‘de 25' behouden bleef. KV Mechelen werd opgericht in 1904. Royale Union Saint-Gilloise, de officiële naam van de club uit het Dudenpark, is nog een stuk ouder en zag het levenslicht in 1897. Slechts drie clubs uit 1A hebben een lager stamnummer dan Union: AA Gent (stamnummer 7), Club Brugge (stamnummer 3) en uiteraard Antwerp oftewel de Great Old (stamnummer 1).

Hun stadion

Tijdens de eerste jaren van zijn bestaan verhuisde Union een aantal keer van terrein. De club had achtereenvolgens zijn thuisbasis in Ukkel, Sint-Gillis en Vorst. Na de Eerste Wereldoorlog vond Union onderdak in het Joseph Mariënstadion, beter bekend als het Dudenpark. Op 14 september 1919 werd het nieuwe stadion, dat op het grondgebied Vorst ligt, ingewijd. Bijna 100 jaar later speelt de club er nog altijd. Al was er de voorbije twee seizoenen, toen Union zijn thuiswedstrijden in het Koning Boudewijnstadion afwerkte, wel een kort intermezzo. Na renovatiewerken, nodig om te voldoen aan de licentievoorwaarden voor profclubs van de KBVB, mogen de geel-blauwen sinds dit seizoen opnieuw aantreden in hun vertrouwde Dudenpark. “De Heizel was geen leuke ervaring”, zegt Kostas, een Brusselse Griek die lid is van de bekendste supportersgroep Union Bhoys. “Onze band met ‘Le Mariën’ is zo belangrijk. Er zijn weer veel toeristen en groundhoppers (fans die zoveel mogelijk stadions bezoeken, red.) die het stadion komen bewonderen.”

Scarletstadion, Veoliastadion, Argosstadion, AFAS-stadion...: aan naamsveranderingen de laatste jaren geen gebrek bij KV Mechelen als het over het stadion gaat. Nostalgici hebben het de dag van vandaag echter nog altijd over ‘Achter de Kazerne’, naar de vroegere militaire kazerne die zich tot de jaren ‘70 naast het stadion bevond. Ook op dat vlak blijft Malinwa een echte traditieclub. Geel-rood speelde zijn eerste wedstrijd in het stadion aan de Kleine Nieuwendijkstraat op 27 augustus 1911. Lange tijd stond er binnen de stadionmuren de legendarische ‘chalet’, waar menige overwinning tot in de vroege uurtjes werd gevierd. Een uniek bouwwerk dat tot verdriet van de KVM-fan in 2007 finaal werd gesloopt. Plannen voor de bouw van een nieuw stadion op een andere locatie doken de voorbije decennia geregeld op in de media. Uiteindelijk blééf het bij plannen en ging de club over tot een grondige verbouwing van het bestaande stadion.

Hun bijnaam

Zowel Union als KV Mechelen gaan met een bijnaam door het leven die al decennialang meegaat. Al zal die van de Brusselse club, ‘Union 60', vooral bij de oudere voetballiefhebber een belletje doen rinkelen. Nog altijd is Union recordhouder van het aantal opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag in eerste klasse. Van 1933 tot 1935 bleef het liefst 60 keer op rij ongeslagen. De bijnaam ‘Union 60' was geboren.

De bijnaam van KV Mechelen klinkt iets minder prozaïsch. Met ‘de Kakkers’, een geuzennaam die zijn oorsprong vindt in de jaren ‘20 van de vorige eeuw, worden vooral de supporters van de Mechelse club bedoeld. De katholieke wortels die een bepalende rol speelden in de geschiedenis van geel-rood - de Mechelse kanunnik Francis Dessain was er 45 jaar lang voorzitter - zouden aan de oorsprong liggen van de opmerkelijke bijnaam.

Hun achterban

Union manifesteert zich steeds meer als de tweede club van Brussel. Ook al hebben ze de kaap van de 1.000 abonnees nog niet overschreden (de fans kopen vooral hun ticket op de matchdagen), vanavond zal het stadion voor de tweede keer dit seizoen uitverkocht zijn. Net als tegen RC Genk 6.500 fans, nadat er tot 2 uur lang moest aangeschoven worden voor een ticket in voorverkoop. Om veiligheidsredenen blijft een deel van de historische staantribune gesloten.

Op het vlak van fanbeleving, schrijven ze in Mechelen een onwaarschijnlijk verhaal. Dit seizoen is ondanks de degradatie naar 1B de kaap van 10.000 abonnementen gerond, dankzij dat (weliswaar nog niet volledig) knap gerenoveerde stadion en gerichte marketingacties, te danken aan de professionalisering van de club onder de ambitieuze leiding van de nieuwe, bovendien lokale, investeerders. De thuismatch tegen Beerschot-Wilrijk, de eerste na het voetbalschandaal waarin de club diep verweven zit, werd bijgewoond door meer dan 15.000 fans, vorige week in de heenmatch van de halve finale waren er 14.000 toeschouwers. Jong en oud. Omwille van de verplichte combiregeling trekken KVM-fans vanavond eerst naar een supportersclub ver uit de buurt, om via die bus erbij te zijn in Union. De Unionisten stelden 1.000 onoverdekte zitplaatsen ter beschikking aan KV. Geel-rood opent vanavond ook het eigen stadion opdat fans daar samen de match kunnen beleven.

Hun historie

“Union is de derde meest succesvolle club uit België. Wij hebben meer titels dan Standard”, stelde Philippe Bormans, CEO van de club, gisteren nog in VISTA!. Maar liefst elf landstitels. Alleen Anderlecht en Club Brugge doen beter. De laatste titel dateert wel uit het seizoen 1934-1935. Union wist in 1913 en 1914 ook telkens de cup te winnen. KV Mechelen won de beker één keertje: in 1987 tegen Club Luik (1-0), de start van de prijzenregen onder toenmalig voorzitter John Cordier. Een magere oogst, na vijf bekerfinales gespeeld te hebben. Geel-rood won ook wel vier landstitels (1943, 1946, 1948 en 1989), een Europacup II in 1988 en pakte datzelfde jaar ook de Europese Supercup.

Hun felbevochten eerdere confrontaties dit seizoen

→ 9 september, Union - KV Mechelen: 2-2

Begin september ontmoetten beide clubs dit seizoen elkaar voor het eerst, in een match die vooral zal bijblijven omwille van de schermutselingen aan de rand van het veld. Na rode kaarten voor Bijker van KV en Tabekou van Union, trakteerde Abder Ramdane zijn collega-assistent Fred Vanderbiest op een vuistslag in het gezicht na afloop van de partij. KVM kwam op voorsprong via een penaltygoal van Tainmont, waarna late goals van Niakaté en Perdichizzi de match deden kantelen. Diep in blessuretijd zorgde Engvall nog voor de gelijkmaker.

→ 9 november, KV Mechelen - Union 2-1

De laatste match van de eersteperiode en alleen bij een monsterzege van Union, kon het Mechelse feestje nog verbrod worden. Via goals van Van Damme en weer Engvall kregen de opportunistische Mechelaars snel zekerheid over een eerste succes dit seizoen. Door de aansluitingstreffer van Peyre kwam er alleen een einde aan de straffe ongeslagen reeks van de Mechelse goalie Verrips, die zo exact 700 minuten lang de netten schoonhield. Ondanks de zege was iedereen bij KVM het er achteraf over eens dat dit Union de zwaarste tegenstander tot dusver was in 1B.

→ 13 januari, Union - KV Mechelen 1-2

Pijnlijke en niet geheel verdiende nederlaag voor Union, dat zo meteen al zo goed als uitgeteld was in de tweedeperiode. Via De Camargo kwam KVM al in de openingsminuten op voorsprong, waarna Selemani vanop afstand al snel gelijkmaakte. KVM versierde daarna enkele opgelegde kansen, maar had geluk dat de bal na een fout van Verrips net buiten de zestien gelegd werd. Uiteindelijk was een nieuw kopbaldoelpunt van De Camargo op een geweldige voorzet van Storm beslissend.

→ 23 januari, KV Mechelen - Union 0-0

De heenmatch van de halve finale die een muis baarde. Of het moet zijn dat Union liet zien dat het verdomd goed kan voetballen. Het greep KVM haast een helft lang bij de keel en had pech dat twee goals van de Zuid-Afrikaanse uitblinker Percy Tau om wel erg nipt buitenspel afgekeurd werden. Pas na een tweede gele kaart voor Peyre meteen na de pauze konden de Mechelaars (steriele) druk ontwikkelen, maar via Storm werd de beste kans van de match gemist. Zodat het vanavond nog werkelijk alle kanten uitkan.