De Kortrijkse onehitwonder: Istvan Bakx, 10 jaar geleden de held in de bekermatch tegen AA Gent Dieter Peeters

06u41 0 Beker van België In 2008 won KV Kortrijk, toen een tweedeklasser, met 5-1 van AA Gent in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de beker. Nobele onbekende Istvan Bakx nam drie doelpunten en een assist voor zijn rekening. De carrière van de Nederlander geraakte daarna nooit echt van de grond. Wat is er tien jaar later van de 'Google-spits' geworden?

Photo News Bakx scoort voor Kortrijk tegen Gent in de beker

Tegenwoordig voetbalt hij in de Jupiler League, zo heet de Nederlandse tweede klasse, bij Top Oss. Maar het hoogtepunt van zijn carrière beleefde Istvan Bakx bijna 10 jaar geleden. Op 30 januari 2008 speelde hij met Kortrijk het AA Gent van Trond Sollied helemaal op een hoopje. “Het is niet dat ik daarna geen goeie wedstrijden meer heb gespeeld, maar die bekerwedstrijd springt natuurlijk het meest in het oog”, vertelt de nu 31-jarige Bakx. De architect van het Kortrijkse succes die avond? Ene Hein Vanhaezebrouck. Zijn eerste grote triomf als trainer. “De voorbereiding op die match was echt des Heins. Na de videobeelden en de bespreking had iedereen het gevoel dat we konden winnen. Hein overtuigde ons zo van onze sterke punten en legde de zwaktes van de tegenstander bloot. De goals die we die avond scoorden, waren exacte kopieën van de trainingsvormen. Werkelijk alles kwam er die avond uit”, herinnert Bakx zich nog.

Omdat de wedstrijd live werd uitgezonden, maakte heel Vlaanderen kennis met het Kortrijk van Vanhaezebrouck en met Bakx, dé exponent. Het verhaal van de ‘Google-spits’ was bovendien ook gesneden koek voor de media, en niet alleen in België. “Door al die media-aandacht raakte het verhaal ook in Nederland bekend, waardoor zelfs Voetbal International mee kwam interviewen. Een Nederlandse speler in de Belgische tweede klasse, ongelofelijk”. Toch wil Bakx een laatste keer het Google verhaal nuanceren. “Het verhaal kwam van Hein, niet van mij, maar ik vind het wel grappig. Voor de duidelijkheid, scout Eddy Mestdagh had mij al eens zien spelen. Vanhaezebrouck vond me niet zomaar op het internet.” De Kortrijk-hype was zo overweldigend dat bijna niemand zich vandaag nog herinnert dat AA Gent de terugwedstrijd met 4-0 won en Kortrijk uitgeschakeld was.

Photo News Vanhaezebrouck bij Kortrijk

Na de promotie met Kortrijk werd Bakx voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje. Een beloning voor een geweldig seizoen, die hem achteraf zuur zou opbreken. Uiteindelijk mocht Bakx niet met Jong Oranje naar de Olympische Spelen in Peking en door een gebrek aan rust begon hij geblesseerd aan het nieuwe seizoen. “Dat jaar met Kortrijk in tweede klasse was in combinatie met mijn studies in Nederland erg zwaar geweest. Daar kreeg ik later de weerslag van.” De snelle spits sukkelde bijna het hele seizoen met blessures, maar behoedde Kortrijk op het einde van het seizoen nog net van de degradatie.

Met Hein naar Genk

Het jaar daarna nam Vanhaezebrouck de talentvolle Bakx mee naar Racing Genk, maar ook daar kon hij zich niet doorzetten. “Ik beschouw dat nog altijd als een groot compliment van Hein”, vertelt de Nederlander. “Helaas kreeg Hein niet de tijd om zijn plannen volledig tot uitvoering te brengen. Toen Vercauteren overnam en ik op training als linksback mocht spelen, wist ik dat het voor mij voorbij was bij Genk.” Bakx vertrok op huurbasis naar Den Bosch, in de Nederlandse tweede divisie, waar hij eindelijk opnieuw aan voetballen toekwam. “Achteraf gezien was dat misschien niet de beste keuze. Van Genk naar Den Bosch was een enorme stap naar beneden”.

BELGA Bakx bij zijn voorstelling in Genk

Uiteindelijk bleef Bakx hangen in de Nederlandse Jupiler League, waar hij nu voor middenmoter Top Oss uitkomt. “Uiteraard vind ik het jammer dat ik me nooit echt op het hoogste niveau heb kunnen laten zien. Mijn kwaliteiten, techniek, vista, voetballen vermogen, passen nochtans beter bij de Belgische eerste klasse of de Eredivisie dan bij de tweede klasse.” Toch blikt Bakx tevreden terug op zijn carrière. “Toen ik op mijn 21ste nog in het Nederlandse amateurvoetbal speelde, had ik nooit gedacht dat ik nog prof kon worden. Dat is dankzij Kortrijk toch nog gebeurd”.

Photo News Bakx (midden) met Davy De Beule en Elimane Coulibaly bij Kortrijk