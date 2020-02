De Ketelaere schiet Club naar bekerfinale ondanks flink weerwerk van Zulte Waregem YP/TLB

05 februari 2020

22u34 6 Zulte Waregem ZWA ZWA 1 einde 2 CLU CLU Club Brugge Croky Cup Club is nog altijd in de running voor de eerste dubbel sinds 1996. Blauw-zwart had het allerminst onder de markt met Zulte Waregem, maar mag zich wel opmaken voor de bekerfinale. De competitieleider won met 1-2 bij Zulte Waregem en dat volstond na de 1-1 uit de heenmatch. Invaller Charles De Ketelaere zorgde in het absolute slot voor de beslissing.

Een rustige avondwandeling aan de Gaverbeek werd het vanavond zeker niet voor Club. Ook zonder Jelle Vossen aan de aftrap was Essevee immers als eerste gevaarlijk. Na balverlies van Deli moest Mignolet meteen ingrijpen op een schot van Bruno. Club antwoordde via Krmencik en Dennis, maar Bossut moest geen mirakels verrichten.

Ook omdat Club niet in zijn spel kwam. Vanaken en Vormer kregen Seck en Marcq op hun huid en Club moest het middenveld al te vaak overslaan. Deschacht en co wisten wel raad met de lange halen. En toen de voorts onzichtbare Vanaken Krmencik er dan toch eens door kon loodsen, was de Tsjech te slordig. Blauw-zwart raakte niet op toerental, maar kwam in de slotseconden toch bijna op voorsprong. Walsh moest een kopbal van Vormer van de lijn werken. Een fase die fel deed denken aan de treffer van Vanaken, al kreeg Club de goal nu niet.

Wel goals na rust

Na de pauze ontsnapte Club meteen. Larin kreeg de bal voorbij Mignolet, maar via de rug van Mata ging het leer tergend traag tegen de paal. Een sleutelmoment, zo bleek. Vier minuten later mocht Bossut de bal immers uit zijn net vissen. Krmencik kopte overhoeks en Mechele liep de bal over de lijn. Van buitenspel was geen sprake. Club kon loeren op de tegenaanval, maar schoot zichzelf bijna in de voet. Mechele klungelde en Oberlin moest er altijd 1-1 van maken, maar Mignolet stond pal. In de rebound vergat Bruno het van ver te proberen.

‘t Bleek uitstel van executie. Een kwartier voor tijd scoorde Oberlin immers wel, na een prima actie van Sissako. We leken op weg naar verlengingen, maar de invallers van Club beslisten daar nog anders over. Schrijvers kopte de bal door en De Ketelaere omspeelde Bossut. De youngster stond geen buitenspel en maakte het zo heel stil in het Regenboogstadion. Deschacht kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar met een geweldige save voorkwam Mignolet de 2-2.