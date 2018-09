De helden van Deinze aan het woord: "Club dekt nooit in de tweede zone, we speelden de perfecte wedstrijd" FHN

27 september 2018

Regi Van Acker: "Samen gaan eten in de Halifax"

Stuntwerk van Regi Van Acker tegen de landskampioen. De trainer van Deinze is niet aan zijn proefstuk toe. Met Racing Mechelen schakelde hij ooit zowel Zulte Waregem als Beerschot uit. Gisteren lukte hij met zijn oranjehemden de grootste stunt uit zijn carrière. Bewust liet hij vorige zaterdag op Seraing zes titularissen rusten. Een ingreep die na de 2-1-nederlaag niet helemaal werd begrepen, maar die gisteren een onverwacht topresultaat opleverde.

"Eén van onze ambities dit seizoen is iets doen aan onze thuisreputatie", glunderde Van Acker. "We hebben deze match voorbereid zoals we met iedere wedstrijd in de competitie doen. Met beelden van onze scout Ronny De Keyser, met informatie over de stilstaande fasen van Club, met alles erop en eraan. We hebben ons professioneel voorbereid. Het enige verschil met andere matchvoorbereidingen is dat we nu ook samen gingen eten in de Halifax, een van de sponsors van de club. Ik weet dat hier veel mensen waren die voor de eerste keer naar ons kwamen kijken. Ik hoop dat we enkelen van hen hebben overtuigd om te blijven komen."

Arnaud De Greef: "Club dekt nooit in de tweede zone"

Centrale verdediger Arnaud De Greef scoort enkel op belangrijke momenten. Twintig minuten voor tijd kopte hij een vrije trap van Seppe Brulmans voorbij doelman Horvath. "Gooi de bal naar de tweede zone, had ik Seppe bij die vrijschop gevraagd", zei de kapitein van SK Deinze. "Omdat ze die tweede zone toch nooit dekken, hadden we uit de bespreking vooraf geleerd. De bal kwam perfect op mijn hoofd. Scoren doe ik niet veel. Ik hou mijn doelpunten voor de belangrijke momenten."

"Jawel, dit doet me toch wel iets. Als kind droomde ik ervan om bij Anderlecht door te stoten tot het eerste elftal om zo ooit rivaal Club Brugge te kloppen. Dat is niet gelukt. Met Deinze heb ik nu toch Club Brugge eens kunnen kloppen. Niet elke voetballer kan vertellen dat hij de landskampioen uit de Beker van België kegelde. Ik nu wel. Inderdaad, we gaven heel weinig weg. Ik denk dat er na een goeie tien minuten één belangrijke tussenkomst was van onze doelman Tom Vandenberghe. Die redding op een deviatie van Vossen was cruciaal, maar voor het overige gaven wij over negentig minuten heel weinig weg."

Mehdi Tarfi: "Landskampioen uitschakelen is bijzonder leuk"

Twaalf minuten voor de rust opende Mehdi Tarfi de score. Met zijn mindere linker trapte de snelle Brusselaar de bal perfect in de kruising. Het begin van een Deins delirium. "Vooraf beseften we dat we een kansje maakten als we de perfecte match speelden. Ik denk dat het ons vanavond gelukt is om die perfecte wedstrijd af te werken. Volgens mij tegen een nochtans goed Club Brugge. We hebben deze bekermatch tot in de puntjes voorbereid. Met dit verrassende resultaat als gevolg. Toen Gert Van Walle als winnaar uit een duel kwam en mij de bal toespeelde, kapte ik me nog eens vrij en schoot ik met mijn linker op doel. De bal maakte een perfecte curve".

" Daarna was het zaak om zo snel mogelijk een tweede doelpunt te lukken. We kwamen onder druk, maar we gaven heel weinig weg. Toen die tweede goal twintig minuten voor tijd toch viel, voelden we dat een stunt kon. Ik ben inderdaad opgeleid bij Anderlecht, maar de uitschakeling van Club Brugge bezorgt me geen leedvermaak. De landskampioen kunnen uitschakelen is bijzonder leuk, mijn verleden bij Anderlecht speelt daarbij geen enkele rol."