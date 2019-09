De Boeck verlaat Bosuil met opgegeven hoofd, Bölöni: “Dom dat we verlengingen moesten spelen” DMM

26 september 2019

23u31

Bron: Q2 0 Croky Cup Een logische kwalificatie voor Antwerp tegen Lokeren, al waren daar wel 120 minuten voor nodig. Desondanks was coach Laszlo Bölöni tevreden. Aan de overkant kon Glen De Boeck ook met opgeheven hoofd het Bosuilstadion verlaten.

“Ik ben tevreden met het spel én het resultaat”, opende Bölöni voor de VTM-micro. “We hebben niet slecht gespeeld. Alleen mag je tegen een sterke ploeg geen fouten maken. Offensief, bedoel ik dan. Als je twaalf kansen hebt, dan moet je een match kunnen doodmaken.”

In plaats slikte Antwerp een late gelijkmaker. “De verlengingen waren dommigheid van ons. We krijgen een goal tegen in de eerste en laatste minuut, maar tussenin moeten we de wedstrijd altijd naar ons toe trekken. We hebben niet slecht verdedigd, wel slecht afgewerkt.”

De Boeck: “Met opgeheven hoofd naar huis gaan”

Glen De Boeck kon dan weer niet anders dan zijn meerdere erkennen in Antwerp. “We kwamen tegen één van de beteren in 1A uit. Dan moet je top zijn. We hadden de zwaarste loting van alle ploegen. Op zich hebben we wel een goeie partij gespeeld. Alleen hebben we iets te makkelijk twee of drie goals weggegeven door dom balverlies op eigen helft. Dat had niet gehoeven en zonder had het er anders uitgezien. Nu, ik kan mijn spelers niets verwijten. We zijn er blijven voor gaan. Als je ziet wie zij allemaal kunnen inbrengen... Ze kunnen makkelijk twee 1A-ploegen opstellen. Ik denk dat we dus met opgeheven hoofd huiswaarts mogen keren.”